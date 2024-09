4 500 kronor mer i plånboken – de får extra klirr i kassan

Skenande elpriser, dyrare mat och bolåneräntor som chockhöjts. Ja, svenska folket har under de senaste åren, när inflationen stigit, stått inför en rad ekonomiska utmaningar.

För att ersättningar, avdrag och skatter ska följa den rådande inflationen fastställer Statistiska Centralbyrån (SCB) ett så kallat prisbasbelopp som gäller från och med januari nästföljande år.

Detta prisbasbelopp beräknas utifrån konsumentprisindex och kan alltså ses som ett slags referensbelopp som kan leda till både bidragshöjningar och skattesänkningar.

Prisbasbeloppet höjs 2025

Under de senaste åren har prisbasbeloppet, just till följd av inflationen, höjts rejält. År 2022 låg prisbasbeloppet på 48 300 kronor, för att sedan höjas till 52 500 kronor år 2023 och sedermera 57 300 kronor under 2024.

Nu har SCB slagit fast prisbasbeloppet för 2025 till 58 800 kronor. Att höjningen är mindre denna gång beror helt enkelt på att de ekonomiska läget i Sverige förbättrats.

– Prisbasbeloppet styrs av inflationen, så när nu inflationen dämpas blir också förändringen i prisbasbelopp mindre, har Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank, tidigare berättat för Nyheter24.

Så påverkas studenter av höjda prisbasbeloppet

Nyheter24 har tidigare rapporterat om att vissa pensionärer får lite extra pengar i plånboken nästa år till följd av det höjda prisbasbeloppet.

Men det är inte den enda gruppen som kan räkna med ett tillskott i kassan. Även studenter får mer pengar.



– Det totala studiemedlet, bidrag och lån, höjs med knappt 350 kronor per fyraveckorsperiod till vårterminen 2025, säger Madelén Falkenhäll.

Utslaget på ett år innebär det 4 550 kronor extra att röra sig med.