Har du de här dyrgriparna? De är värda 57 500 kronor

I tider där inflationstakten och dyrare omkostnader kopplat ett hårt grepp om svenskarnas privatekonomi har allt fler sökt sig till andrahandsmarknaden för att köpa och sälja allt från teknik, kläder och inredning.

Ett särskilt stort uppsving har gamla mobiltelefoner fått den senaste tiden.

Mobilen budades hem för över 10 000

Bara under 2023 såldes gamla rariteter så som knapptelefoner för rejält mycket högre belopp än vad de en gång i tiden inhandlades för.

Den dyraste försäljningen av en knapptelefon som ägde rum inbringade över 10 000 kronor till en säljare efter avslutad budgivning.

Det handlade då om Nokia N92, en mobil som lanserades 2005 och var en av de första smarttelefonerna som lanserades på marknaden.

– Telefonen har en konstant 30 sekunders rullande inspelningsfunktion för omedelbar uppspelning och kan spela in sändningar till minneskort. På andra håll var N92 också avancerad, med en stor 2,8-tumsskärm, den största vid den tiden, dedikerade multimediaknappar, 3G , Wifi , UPnP och en kamera på två megapixel med blixt, har Traderas kommunikationschef, Sofia Hagelin, tidigare berättat för Nyheter24.

Nokia N92. Foto: Tradera

Ny mobil såldes för 23 000

Dock var det inte bara knapptelefoner som såldes för höga belopp förra året på Tradera. Nyare modeller från Apple tingades, efter budgivning, på belopp som steg över 20 000 kronor.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Dyraste iPhone-mobilerna som sålts på Tradera 2023: iPhone 13 mini 128 gb, slutpris: 23 004 kronor

iPhone 14 Pro Max 1 tb, slutpris: 21 699 kronor

iPhone 15 Pro Max 1 tb, slutpris: 21 200 kronor

iPhone 14 Pro Max 1 tb, slutpris: 20 000 kronor

iPhone 13 Mini 128 gb, slutpris: 19 500 kronor Källa: Tradera

Dyrgriparna värda över 57 000 på Tradera

Utöver teknikprylar är det mycket annat som tingas för stora summor på köp- och säljsajter.

Men när det gäller just teknik så tenderar summorna att stiga avsevärt mycket mer än i andra varukategorier hos köp- och säljsajten Tradera. Det hände en säljare som annonserade ut en konsol, med ett minst sagt klassiskt spel. Slutsumman? Den skrevs till otroliga 57 500 kronor.

Spelet det rör sig om är inget mindre än The Legend of Zelda – A link to the past med Zelda Gold Pack och den klassiska spelkonsolen Super Nintendo.

Skulle du ha ett exemplar av konsolen eller spelet eller rent av båda därhemma, då kan det vara värt att testa att annonsera ut det till försäljning. Sofia Hagelin betonar nämligen att köpintresset är stort.

– Drygt 100 000 dator- och tv-spel bytte ägare under det senaste kvartalet, det är 1 200 spel om dagen. Inom dator- och tv-spel säljs det allra mest inom PS4 följt av Nintendo Switch, XBOX 360, Nintendo Wii och NES Nintendo 8-bitars, säger hon och fortsätter:

– Allra mest växer kategorierna Xbox 360, Nintendo Switch och Skylanders.

Foto: Tradera

Foto: Tradera

