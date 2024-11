Har du den här kaffemuggen hemma? Den är värd 167 000 kronor

Att samla på gamla föremål, värdefulla föremål eller rent av unika föremål kan resultera i saftiga intäkter men även rejäla utgifter.

I takt med att Sverige under en längre tid befunnit sig mitt i en inflation, där allt från matpriser och drivmedel till kläder och inredning blivit dyrare, har allt fler sökt sig till andrahandsmarknaden.

Det märks på köp- och säljsajten Tradera där auktionerna ökat rejält i vissa varugrupper. En sådan är teknik, där mobiltelefoner i synnerhet sålt i stor utsträckning den senaste tiden.

Både gamla rariteter och nyare modeller har tingats hem för tusentals kronor.

En Nokia N92 från 2005 såldes 2023 för strax över 10 000 kronor efter avslutad auktion och under samma år såldes dessutom en Ericsson R310S för lite mer än 6 000 kronor.

Har du den här mobilen? Den såldes för 23 000

Utöver dessa gamla klassiska mobiler såldes även en Iphone 13 mini för 23 000 kronor. Med andra ord kan begagnade telefoner inbringa en rejäl slant i plånboken.

I en tidigare intervju med Nyheter24 har Traderas kommunikationschef, Sofia Hagelin, redogjort för vad hon tror ligger till grund för den ökade försäljningen av teknik och mobiltelefoner.

– Den rådande konjunkturen i kombination med en större medvetenhet om nykonsumtionens baksidor, gör att fler väljer begagnade mobiltelefoner istället för att köpa nya. Det är en ny, modern livsstil som allt fler anammar.

Klassiska spelet var värt 57 500 kronor

Inflation till trots är det dock inte bara mobiler som blivit populärt att köpa på begagnatmarknaden de senaste åren.

En riktigt gammal raritet, och numera klassisk spelkonsol, har sålts för ett hisnande belopp. Nyheter24 kunde nyligen redogöra för att det kultförklarade spelet ”The Legend of Zelda – A link to the past”, inklusive Zelda Gold Pack och den gamla spelkonsolen Super Nintendo såldes för över 57 000 kronor i början av 2024.

När Nyheter24 då skrev om den saftiga prislappen för spelet och spelkonsolen utvecklade Hagelin mer precist hur mycket spel som faktiskt auktioneras ut och köps på sajten.

– Drygt 100 000 dator- och tv-spel bytte ägare under det senaste kvartalet, det är 1 200 spel om dagen. Inom dator- och tv-spel säljs det allra mest inom PS4 följt av Nintendo Switch, XBOX 360, Nintendo Wii och NES Nintendo 8-bitars. Allra mest växer kategorierna Xbox 360, Nintendo Switch och Skylanders.

Muggen såldes för 167 000 kronor

Desto mer sällsynta och limiterade produkter som auktioneras ut, desto högre tenderar köppengen att bli. Det var precis vad som hände i ett unikt fall när en säljare skulle auktionera ut porslin.

För snart tre år sedan, den 5 mars 2022, tingades ett exemplar av en väldigt ovanlig kaffemugg hem av en köpare för ett saftigt belopp.

– Den här muggen med julhälsning från 2004 har blivit en av de sällsynta dyrgriparna i samlingen. Den togs fram i 400 exemplar till Fazer kafé i Helsingfors och eftersom antalet är så pass begränsat är det muggen som många samlare trånar efter. Här på Tradera slog den i mars 2022 rekord i sin kategori. Fazer Muminmugg 323/400 såldes för 167 000 kronor, avslöjar nu Sofia Hagelin för Nyheter24 och fortsätter:

– Sedan dess har den sålts för mellan 116 000 kr och 145 000 kr vid ytterligare sex tillfällen. Hisnande summor som kanske får var och en att titta efter en extra gång om den kan finnas i någon gömma.

Så vet du med dig att du har en mugg som inte säljs längre, finns i få exemplar eller skulle vara ett hett eftertraktat tillskott i någons samling – ja, då kan du tjäna riktigt stora pengar.

Fazer Muminmugg 323/400 såldes för 167 000 kronor 2022, efter avslutad auktion på Tradera. Foto: Tradera

