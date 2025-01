Därför lämnar vanliga köpet kunderna rasande

Ett år har lidit mot ett slut vilket innebär att det finns nya siffror på vilka köp som svenskarna har klagat mest på. Sveriges konsumenter har sammanställt en lista på vilka köp som lämnar kunderna rasande.

Tvåa på listan köp inom kategorin boende.

Köpet som lämnar många missnöjda: "En stor inskränkning i sitt dagliga liv"

Maria Wiezell, konsumentjuridisk expert på Sveriges Konsumenter, berättar för Nyheter24 att det vanligaste problemet inom köp av boende är hantverkstjänster.

– Det är dyrt att renovera och det innebär en stor inskränkning i sitt dagliga liv om man har hantverkare hemma som aldrig blir färdiga, stökar ner och gör fel och dessutom kostar en massa, säger hon.

Maria Wiezell, konsumentjuridisk expert på Sveriges Konsumenter. Foto: Pressbild, Sveriges konsumenter.

Under 2024 uppmättes just köp inom kategorin boende som de köp som kunder klagade näst mest på under hela året. Den köpkategori som dominerade var fordonsköp, något som Nyheter24 tidigare talat med Wiezell om.

– Köper man en begagnad bil är det så att den kan se väldigt fin ut på utsidan, men vara rena skräpet under motorhuven, sa hon då.

Köpen som svenskarna klagade mest på 2024 Fordon: 21,5 procent Boende: 16 procent Telekom: 9 procent Hem och hushåll: 8 procent Kläder, skor och accessoarer: 5 procent Fritid och hobby: 5 procent Hemelektronik: 4,5 procent Energi och värme: 4 procent Resa: 4 procent Hälsa och skönhet: 3,5 procent Källa: Sveriges Konsumenter



Hantverkstjänster kan erbjudas av både seriösa och oseriösa aktörer, och den som inte kan skilja dessa åt kan stå inför stora problem.



– Alla hantverkare är inte seriösa och man kan ha andra förväntningar på resultatet i förhållande till vad hantverkaren har utlovat. Man pratar olika språk, både rent bokstavligt men också att man menar olika saker med det man säger, eller har hantverkaren en massa fackuttryck som man som konsument inte förstår. Man pratar förbi varandra, säger Wiezell.

Betalningen kan ge problem – uppmaningen: Skriv avtal

Det är mycket som kan ställa till det när man köper hantverkstjänster. Wiezell tar även upp de problem som kan komma med rotavdrag och andra regler. Hon vittnar om kunder som inte tar del av all information innan de kommer överens med hantverkare.

– Tyvärr är man som konsument inte så noga med att teckna hantverkaravtal där man noggrant tar med allt man vill ska göras, när det ska vara klart och till vilket pris. Och dessutom skriva in vitesklausul om de inte blir klara i tid. Något man bör göra, säger hon.

Experten: Det ska du tänka på när du köper bostad

Avslutningsvis delar Wiezell från Sveriges konsumenter med sig av några saker man ska tänka på när man köper bostad.

Gör en noggrann kontroll av företaget du ingår avtal med och av objektet, det vill säga besiktning

Tänk på att när man köper hus av en privatperson eller bostadsrätt av en privatperson så är det inget köp som skyddas av konsumenträttslig lagstiftning utan det är jordabalken eller köplagen som gäller och tvist måste prövas i domstol.

Man köper inte av mäklaren, men har mäklaren inte följt fastighetsmäklarlagen kan man i vissa fall rikta sina klagomål till mäklaren, om de inte följt lag och det orsakat en ekonomisk skada.

