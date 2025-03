Uppmaningen: Det ska du göra med skatteåterbäringen 2025

Den 18 mars 2025 öppnade Skatteverket upp för möjligheten att deklarera via e-tjänsten, och de som gör det senast den 2 april utan ändringar och tillägg kan se fram emot eventuell skatteåterbäring på kontot redan innan påsk.

Uppmaningen: Städa upp i din ekonomi

Spara 4 000 kronor till sommaren? Bryt ner målet

– Ett konkret exempel kan vara att spara ihop 4 000 kronor till sommaren för att kunna unna dig något extra på semestern. Om semestern börjar i vecka 28, alltså om ungefär 16 veckor, kan du dela upp målet i mindre delar, till exempel 1 000 kronor per månad, 250 kronor per vecka eller cirka 35 kronor per dag. Genom att bryta ner målet i hanterbara steg blir det både enklare att hålla koll och mer motiverande att se hur du närmar dig ditt mål, säger han till Nyheter24.