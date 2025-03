Allt om kvarskatt 2025: Ränta och sista dagen att betala

Vad är kvarskatt och varför får man det?

Kvarskatt, eller restskatt som det också kallas, är det som tillämpas inom det svenska skattesystemet om det uppstår en differens mellan den preliminärt inbetalda skatten och den slutliga skatten du ska ha betalat under ett och samma inkomstår. Förenklat sagt innebär det att den skatteskyldiga har betalat in för lite skatt och således får ett belopp som ska betalas in till Skatteverket.