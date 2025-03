Spara 3 360 kronor på din elkostnad – så gör du

Den 25 mars lät Svenska Kraftnäts analys redogöra att priserna under de kommande åren väntas sjunka med tio procent i landets sydligaste delar samtidigt som nästan dubbla elpriser är att vänta i norr.

Du kan påverka din elräkning

Under årets kalla månader är för de allra flesta dyrare att värma upp bostaden. När vi nu går mot varmare årstider kan det därför vara svårt att veta hur mycket elen faktiskt kostar.

”När vi räknar ut kostnaderna för elförbrukarna i hemmet använder vi de genomsnittliga priserna under 2024 inklusive elskatt och andra påslag. Dessa priser varierar beroende på elavtal och val av elhandlare”, skriver Sahlberg på hemsidan .

Så mycket kan du spara på golvvärmen

Använder du golvvärme i hemmet ligger förbrukningen på omkring 150 till 300 kWh per kvadratmeter och år, redogör de Sahlberg för. Används golvvärmen dygnet runt under ett halvårs tid innebär det hela 1 125 kWh per år för tio kvadratmeter.