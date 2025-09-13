Ha koll på detta med bolånet – bostaden kan tvångssäljas

Tusentals svenskar har bolån. Att belåna sig är oerhört vanligt för ett av livets stora köp ska genomföras, nämligen bostaden.
Nyligen rapporterade Nyheter24 om vad som händer med ens bolån om man avlider. Enligt SBAB:s presschef, Catharina Henriksson, påverkas lånet olika beroende på om det kan finnas efterlevande eller arvingar. Därtill påverkas bolånet utifrån vem som kan eller skulle vilja överta bostaden som utgör säkerheten för själva bolånet.
”Bolånet överförs inte automatiskt till barn eller andra anhöriga, utan det är dödsboet som är ansvarigt för att administrera lånet. Övertagande av lånet kräver alltid bankens godkännande efter genomförd kreditprövning”, har hon skrivit i ett mejl till Nyheter24.
Kan du överta bolånet? Då nekas du
Men i händelse av att den som står på bolånet avlider, finns det då någon som inte kan överta lånet?
Nyheter24 har ännu en gång sökt svaren på dessa frågor hos Henriksson på SBAB.
”En förutsättning för att ta över lån antingen tillsammans, med annan eller själv är att kreditprövningen visar på tillräcklig återbetalningsförmåga och att man uppfyller de kreditregler som ställs”, skriver hon nu och tillägger:
”Underåriga barn behöver följa de rasar som ställs från över förmyndare”.
6 saker du måste ha koll på – bostaden kan tvingas säljas
För att besvara frågan kring vad man som bolånetagare måste känna till, listar Catharina Henriksson sex punkter som kretsar kring allt från vad som gäller för ensamstående till att arvingar måste informeras om vilka konsekvenser som kan finnas kring en eventuell investering eller övertagande av bolånet.
I vissa fall finns dessutom risken att bostaden måste tvångssäljas.
Detta måste du ha koll på kring ditt bolån – enligt experten:
- Ensamstående med bolån bör känna till att det är dödsboet som blir ansvarigt för att lösa lånet vid bortgång.
- Finns inte tillräckligt med andra tillgångar i dödsboet riskerar bostaden att behöva säljas.
- Liv- eller låneskyddsförsäkring kan vara ett sätt att planera; dessa försäkringar löser helt eller delvis bolånet vid dödsfall.
- Det är viktigt att informera eventuella arvingar om de ekonomiska konsekvenserna kring lån och bostad, samt att ha ordning på testamenten och försäkringsbrev.
- Det är alltid viktigt att man i ett tidigt skede i sin bostadskarriär höjer blicken och tänker långsiktigt kring vilken situation man vill uppnå i ett senare skede i livet eller vad man vill lämnar efter sig till sina arvingar. Det kan till exempel vara hur man väljer att amortera på sitt lån, hur bör jag hantera mitt långsiktiga sparande och hur dessa kan kombineras för att bäst uppnå de mål man har.
- Om man har en partner bör man fundera på hur dennes situation blir om du själv går bort. Hur ser er gemensamma målbild ut och hur kan ni planera för att uppnå denna. Detta är särskilt viktigt i samboförhållanden och om det finns särkullsbarn. Det är ofta bra att konsultera en jurist för att säkerställa att era behov och önskemål blir nedtecknat på ett korrekt sätt i relevanta dokument.