Ha koll på detta med bolånet – bostaden kan tvångssäljas

Vad gäller egentligen med bolånet? Vem kan överta det och vem kan inte göra det? SBAB:s Catharina Henriksson redogör för flera viktiga detaljer att ha koll på gällande ditt bolån.

Tusentals svenskar har bolån. Att belåna sig är oerhört vanligt för ett av livets stora köp ska genomföras, nämligen bostaden.

Nyligen rapporterade Nyheter24 om vad som händer med ens bolån om man avlider. Enligt SBAB:s presschef, Catharina Henriksson, påverkas lånet olika beroende på om det kan finnas efterlevande eller arvingar. Därtill påverkas bolånet utifrån vem som kan eller skulle vilja överta bostaden som utgör säkerheten för själva bolånet.

”Bolånet överförs inte automatiskt till barn eller andra anhöriga, utan det är dödsboet som är ansvarigt för att administrera lånet. Övertagande av lånet kräver alltid bankens godkännande efter genomförd kreditprövning”, har hon skrivit i ett mejl till Nyheter24.

Kan du överta bolånet? Då nekas du

Men i händelse av att den som står på bolånet avlider, finns det då någon som inte kan överta lånet?

Nyheter24 har ännu en gång sökt svaren på dessa frågor hos Henriksson på SBAB.

”En förutsättning för att ta över lån antingen tillsammans, med annan eller själv är att kreditprövningen visar på tillräcklig återbetalningsförmåga och att man uppfyller de kreditregler som ställs”, skriver hon nu och tillägger:

”Underåriga barn behöver följa de rasar som ställs från över förmyndare”.

6 saker du måste ha koll på – bostaden kan tvingas säljas

För att besvara frågan kring vad man som bolånetagare måste känna till, listar Catharina Henriksson sex punkter som kretsar kring allt från vad som gäller för ensamstående till att arvingar måste informeras om vilka konsekvenser som kan finnas kring en eventuell investering eller övertagande av bolånet.

I vissa fall finns dessutom risken att bostaden måste tvångssäljas.

Detta måste du ha koll på kring ditt bolån – enligt experten: