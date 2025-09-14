Silvstedt köpte guld – då ska du absolut inte göra det

Victoria Silvstedt är inte bara supermodell och artist. Hon är också en fena på affärer. I en intervju med Dagens Industri har hon delat med sig av några av sina investeringar, varav guld är en av dem. Men är det alltid tryggt att köpa guld?

I tider då det stormar i ekonomin har alla sina egna preferenser på vad de väljer att lägga sina pengar på. En populär åtgärd för att trygga framtiden är att spara. Men vilken typ av sparande varierar kraftigt.

Investeringssparkonto, där du kan spara i allt från fonder till aktier. Andra väljer att förvalta pengar i ett räntekonto, andra är mer traditionella och lägger de på hög.

Gold is king – not cash!

Något som historiskt sett varit ett relativt säkert sätt till att det fungerar som ett skydd mot inflation och ekonomisk osäkerhet, är att köpa guld. En som gjort det är supermodellen, artisten och börshajen Victoria Silvstedt.

I en intervju med Dagens Industri har hon förkunnat att hon är ägare av kryptovalutorna bitcoin och ethereum. Men en sak är garanterad: kontanter är inte längre grejen – det är guld som gäller.

– Jag har ethereum och bitcoin, men har tagit hem lite vinst där. Även guldpriset har exploderat och det kommer jag aldrig att sälja heller. Guld är en keeper. Jag har ägt guld i många år och jag vet inte om jag skulle vilja köpa på dessa nivåer, men jag säljer det heller inte. ’Gold is king – always’, säger hon till DI.

Victoria Silvstedt har blivit en fena på att investera på börsen. Foto: Vianney Le Caer/AP/TT

Guld kan vara en säker investering

Men hur säkert är det egentligen att köpa guld? Nyheter24 hörde sig för med privatekonomen Américo Fernández, som betonar det faktum att guld i alla tider varit en investering som man tar till för att sprida riskerna.

Men hur kommer det sig?

– Guld tenderar att gå starkt när osäkerheten ökar och börsen skakar vilket är precis det som skedde under våren i samband med Trumps så kallade befrielsedag. Alltså kan guld vara ett bra komplement till de mer traditionella investeringarna i fonder och aktier, säger han och betonar sedan följande:

– Det bör dock inte ses som ett substitut.

Américo Fernández, privatkonom. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Det viktigaste, enligt Fernández, är att man som privatperson förstår vad det är som driver guldpriset.

– Om du förstår varför priset på guld stiger och sjunker så minskar risken för att du säljer i panik om utvecklingen inte blir som du hade tänkt dig.

Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Det finns fallgropar med att köpa guld...

I sin yrkesroll ser han ofta privatsparare som säljer i panik när börsen skakar till. Och många gånger sker det för att man helt enkelt inte känner sig helt införstådd med vad man investerat i.

– Guld kan med fördel utgöra en plats i de flestas sparportföljer men en tumregel är att alltid se det som ett mindre komplement snarare än den dominerande tillgången, säger han.

Vilka fallgropar finns när man investerar i guld?