Varningen: Priserna kan rusa om bolånereglerna ändras 2026

Regeringen har sedan tidigare föreslagit att förändra reglerna för bolån till våren 2026. Men det innebär att priserna kan rusa när du får låna mer och amortera mindre.

Den 1 april 2026 är tanken att reglerna för köp av bostad ska göras om. Delvis genom ett höjt bolånetak, som stiger från dagens 85 procent till 90 procent, och dels genom att skrota det så kallade skärpta amorteringskravet. En regel som infördes 2018 och går ut på att svenska hushåll som har lånat mer än 4,5 gånger sin årsinkomst måste amortera ytterligare en procentenhet.

Kritik mot förslaget om ändrade bolåneregler: Priserna kan rusa

Tanken med att göra om reglerna är att underlätta för unga personer och förstagångsköpare. Men det finns de som är av motsatt uppfattning. I en intervju med Svenska Dagbladet redogör Karl Walentin, gästprofessor i nationalekonomi vid Uppsala universitetet, att det inte bara är ungdomar och förstagångsköpare som påverkas av en eventuell förändring. Det blir nämligen möjligt för alla att låna mer pengar och samtidigt amortera mindre, vilket kan resultera i att priserna rusar.

– Vi får inte fler trevliga villor som barnfamiljer vill och kan flytta in i bara för att reglerna ändras. Så länge människor slåss om samma bostäder kommer uppluckrade regler bara att leda till högre priser, säger han till tidningen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vad innebär regelförändringen av bolånet? Den 17 juni 2025 tog regeringen fram en promemoria som föreslår förändringar av bolånereglerna i Sverige. Det skärpta amorteringskravet, som infördes 2018, föresås slopas helt. Och bolånetaket föreslås samtidigt höjas från dagens 85 procent till 90. I samma promemoria uppgav regeringen att man vill få Finansinspektionen att inte längre behöva meddela föreskrifter om bolånetaket och amorteringskrav. Istället vill man upprätta detta i en helt ny lag. Förslagen innebär konkret: Det första amorteringskravet förblir detsamma. Det vill säga fortsatt krav på en procents amortering vid lån mellan 50 och 70 procent av bostadens värde.

Avskaffa det skärpta amorteringskravet.

Höjt bolånetak till 90 procent av bostadens värde.

Tilläggbelåning ska begränsas till 80 procent av bostadens marknadsvärde.

Omvärdering av bostaden, i syfte att utöka lånet, ska endast kunna göras vart femte år. Källa: Regeringen

Nyheter24 har, för att bena ut hur det faktiskt ligger till och hur du och jag kan komma att påverkas, pratat med boendeekonomen Claudia Wörmann. Hon redogör att många bedömare hade fel när kravet på kontantinsats infördes hösten 2010. Eftersom att bostadsmarknaden består av ekonomiska förutsättningar såväl som våra egna beteenden, är det inte alltid enkelt att få rätt om framtiden när nya regler implementeras, säger hon och medger samtidigt att priserna kan komma att stiga.

– Du ska ha råd med en ny bostad men beslutet fattas inte enbart på basis av en kalkyl, du ska också ha känslorna med dig. De nya reglerna kan initialt ge en skjuts uppåt både vad gäller omsättningen och priserna.

Men hur blir det för förstagångsköparna då?

– Förstagångsköpare påverkas, men jag ser även en annan stor grupp som kan få större möjlighet att flytta, nämligen alla som separerar. Förutsättningarna för att kunna köpa en bostad efter en separation torde öka med de nya reglerna. Det är inte helt givet att det äkta paret som går isär kan sälja med så stor vinst, det är helt avhängt av när de köpte och till vilket pris, vinsten används av många till att finansiera kontantinsatsen på nästa bostad. För dem kan det bli lättare att finansiera två gånger tio procent.

Claudia Wörmann, boendeekonom på Hypoteket. Foto: William Leach/Pressbild

Samtidigt ser Wörmann risker med att höja bolånetaket och slopa det skärpta amorteringskravet.

– Risken är att priserna får en så pass stor skjuts att det inte riktigt spelar någon roll om kontantinsatsen sänks från 15 till 10 procent. I viss mån har den 15 procentiga kontantinsatsen, ihop med amorteringskravet, minskat effekterna om man sålt med liten eller ingen vinst.

Då gynnas du om bolånereglerna ändras 2026

Dock finns det fördelar med förändringarna. Inte minst för de som kan ses som ”the lost generation”. Regeländringarna kan ge dem hopp, menar hon.

– Föräldrar utan ekonomiska resurser och som saknar kontakter får dras med sina barn lite längre jämfört med andra som har råd och andra möjligheter. Jag har träffat så många föräldrar som känner sig som en sämre sort, bara för att vi har en bostadsmarknad i våra tillväxtorter som tarvar att unga vuxna behöver ekonomisk support för att kunna flytta hemifrån. På så sätt tycker jag att det är ett viktigt beslut, säger hon och tillägger:

– Det kan också leda till att fler kan separera, att bo ihop för att det saknas ekonomiska möjligheter trots att relationen egentligen är över är nog mer vanligt än vad vi har siffror på.

Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Tänk alltid på detta om du ska ansöka om bolån

Avslutningsvis vill dock Claudia Wörmann redogöra för sina råd för att du ska hamna i en så bra situation som möjligt när du ska ta bolån.

– Mitt råd är att, som vanligt, försöka lägga sig lite under lånelöftet du får. På så sätt får du en större beredskap och stabilitet om du skulle få försämrad ekonomi eller att kostnaderna ökar.

Därtill bör du alltid ha rimliga förväntningar och vara medveten om att om du inte har råd med drömbostaden, då är det så.