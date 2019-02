Därför har du och din katt likadana personligheter 1 Reaktioner

26/02/2019 Nyheter

Är din katt lite "one of a kind"? Då har du bara dig själv att skylla. Sådan katt, sådan ägare. Forskare visar nu på att katter utvecklar en personlighet under sin livstid –​ som speglar sin ägare. ​

