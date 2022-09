Polisen larmades under måndagen om att filmklipp som visade misshandeln spreds i sociala medier. En kvinna identifierades och hon hämtades in till förhör under måndagskvällen.

— Utredningen gäller grov misshandel av en liten flicka i treårsåldern, säger Thomas Paulsson, vakthavande befäl vid polisen, till tidningen.

Kvinna anhållen för grov misshandel av barn

Efter förhör anhölls kvinnan misstänkt för grov misshandel.

Barnet är nu omhändertaget och mår under omständigheterna bra, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Kommunen uppger att man under förmiddagen har "tagit emot 100-tals anmälningar i frågan".