I helgen smet den 2,5 meter långa kungskobran Sir Väs, numera omdöpt till Houdini, ut från sitt terrarium på Skansen. Besökarna tvingades då utrymma terrariet.

Här kan du läsa om vad som händer i kroppen om du blir biten av Skansens Kungskobra Sir Väs.

Så försöker man fånga Skansens kungskobra Sir Väs: "Lagt ut mjöllinor"

Just nu pågår ett intensivt sökarbete av Skansens ormspecialister, men den förrymde reptilen har inte hittats. Så hur gör man egentligen för att fånga in en 2,5 meter giftig orm? Nyheter24 frågade Ana Wahlström, vice chef för Skansenakvariet, hur metoden ser ut just nu.

– Här på Skansenakvariet har vi alltså lagt ut mjöllinor över olika ställen för att se om ormen förflyttar sig. Vi har även gjort klisterfällor med massa god lukt och spännande saker som den här ormen är van vid och tycker om, och hamnar ormen i dem så har den fastnat där. Dessutom har vi fått tillgång till massa utrustning i form av kameror. Då ser vi det ganska omgående och kan då hämta ormen, berättar Ana Wahlström.

På klisterfällorna sitter sågspån från en bur som det varit råttor i, något som man hoppas ska locka ormen.

I jakten på Sir Väs har man lagt ut mjöllinor för att se var han kryper. Foto: Skansenakvariet

Här tros Skansens kungskobra vara gömd

I videon i spelaren ovan kan man se Skansens jakt på Sir Väs, med bland annat en väldigt liten kamera som kan filma i väldigt små utrymmen.

Ana Wahlström berättar att man tror att ormen har gömt sig i mellan mellanvåningen och övervåningen i den bakre delen av huset, där det är väldigt svårtillgängligt för människor att ta sig runt. Därför hoppas man att kamerorna ska hjälpa.

Kamerorna är till för väldigt små utrymmen. Foto: Skansenakvariet

Kommer Skansens kungskobra Sir Väs kunna rymma?

Men hur stor är egentligen risken att ormen tar sig ut från Skansen-byggnaden?

– Jag vill ju säga att det inte finns någon risk, men jag trodde heller inte att ormen skulle kunna ta sig ut över huvud taget ur buren. Så jag kommer inte säga att det är omöjligt att den tar sig ut. Men en orm är inte så pigg på att ta sig ut i det här kalla vädret, förklarar Anna Wahlström.

Foto: Skansenakvariet

Oväntade nya strategin i letandet efter Sir Väs: "Göra ingenting"

Strategin inför torsdagen är beskriver Ana Wahlström som fruktansvärt jobbig och som “en mardröm”, men som förhoppningsvis kommer leda till något gott. Nästa steg är nämligen att inte göra någonting alls.

– Vi har ju borrat och letat och stökat, så strategin imorgon är att bara låta kamerorna jobba, och att vi inte gör något alls. Detta så att ormen känner sig trygg och lämnar sitt område så vi faktiskt kan ta in den. Vi tror och hoppas att ormen kommer ta sig in i sitt eget terrarium igen, säger Anna Wahlström till Nyheter24.

Om ormen väl tar sig tillbaka till terrariet så ligger det massa goda lukter, vatten och värmelampor – allt sådant som ormen kan tänkas vilja ha.