Annie Lööf efter åtalet: "Omtumlade och overkligt"

I samband med åtalet mot 33-årige Theodor Engström blir det också offentligt hur han planerade att begå brott. Han följde både Annie Lööf och psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren tiden före dådet.

"Det är omtumlande och närmast overkligt att höra om gärningsmannens motiv och förberedelser", skriver Lööf i ett längre inlägg på Facebook.

Annie Lööf: "Kryper in under skinnet"

Annie Lööf skriver vidare att det påverkat henne och hennes familj att läsa om och höra om Theodor Enströms planer.

"Det kryper in under skinnet att ta del av hans vilja, sedan många år, att både skada, döda och attackera såväl några av oss som enskilda personer som den svenska demokratin, vår öppenhet och tillit under pågående Almedalsvecka".

Rättegången inleds i Gotlands tingsrätt nästa vecka och Lööf skriver att hon nu kommer att förbereda sig inför förhandlingen.

"Hatet, hoten och våldsamma extremister får inte vinna. Jag hoppas att detta kan vara en rejäl tankeställare hos oss alla vilket samhälle vi vill ha framåt".