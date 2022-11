Livstid för lärarmorden – nu avgör hovrätten

Fakta: Om morden på Latinskolan Dådet inträffar när skoldagen tar slut den 21 mars 2022. Två lärare attackeras och får så svåra skador att de avlider. 18-åringen anhålls senare samma natt. Motiven till morden ska vara att gärningsmannen känt sig missanpassad. De två lärarna valdes ut av en slump. Tingsrätten dömde 18-åringen – som den första 18-åringen i landet – till livstid efter en lagändring. 18-åringen döms också att betala totalt cirka en miljon kronor i skadestånd till de mördade lärarnas efterlevande. Domen är överklagad till hovrätten.

Den 21 mars låser 18-åringen in sig på skolans toalett med två knivar, en yxa och en hammare. Iklädd halsduk, mask och hörselkåpor ställer han sig sedan utanför en annan toalettdörr. Den kvinnliga lärare som kommer ut därifrån attackeras först. En annan lärare som bevittnar attacken blir jagad genom korridoren innan också hon attackeras. Båda får så svåra skador att de avlider.

"Föregåtts av noggrann planering"

18-åringen har erkänt alla gärningar och förklarar sitt agerande med att han ville utföra ett dåd som var så hemskt att alla efteråt skulle ta avstånd från honom. Enligt den rättspsykiatriska undersökningen var han inte påverkad av en allvarlig psykisk störning vid dådet och inte heller då han undersöktes. Något tingsrätten också tog fasta på – att 18-åringen vid tiden för brotten förstod vad han gjorde och att dådet föregåtts av noggrann planering.

Att han är så ung eller att han har autism föranledde vid tidpunkten för tingsrättens dom ingen annan bedömning, enligt tingsrätten.

Straffrabatten uteblev.

Vill ta in second opinion

I överklagandet till hovrätten har 18-åringens advokat ifrågasatt resultatet från den rättspsykiatriska utredningen.

— Jag tänker be hovrätten att ta in en second opinion från Socialstyrelsens rättsliga råd och deras rättspsykiatriska experter, har försvarsadvokaten Anders Elison tidigare sagt till Sydsvenskan.

Två lagändringar på kort tid gjorde det möjligt för Malmö tingsrätt att döma 18-åringen till ett historiskt hårt straff i förhållande till hans ålder.

Efter en lagändring 2020 döms nu allt fler till livstid i Sverige och efter ytterligare en lagändring vid årsskiftet sänktes gränsen för vem som kan dömas till livstid från 21 till 18 år.