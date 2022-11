Låg kvalitet på förskolors språkundervisning

I studien har en forskargrupp från Göteborgs universitet och Södertörns högskola studerat 153 förskolor under tre timmar, från frukost till lunch. De har tittat på kvalitet i sex delområden gällande förskolans fysiska miljö och pedagogiska verksamhet. I den här delstudien är fokus på området språk och litteracitet (skrivning och läsning).

Den vetenskapliga artikeln “Conditions for Children’s Language and Literacy Learning in Swedish Preschools: Exploring Quality Variations with ECERS-3” är publicerad i tidskriften Early Childhood Education Journal.

Källa: Göteborgs universitet