Polisen: Knark slussas via Sundsvall norrut

Robert S Öhman, underrättelsechef vid polisen i region Nord, beskriver staden som "en tydlig transitled" för narkotika.

— Man kan säga att det finns tre huvudsakliga flöden. Sundsvall är dels en port till övriga Norrland. Dels är det en port du måste ta dig igenom för att transitera droger till Finland och Norge via Jämtland och Trondheim. För att ta dig över till Finland så går det landvägen via Sundsvall och vidare norrut mot Haparanda och in i Finland, säger han till ST.

Förklaringen finns i det strategiska läget vid E4, mindre konkurrens för kriminella och större vinster på droger i norr.

— De lösningar som nätverken väljer har ofta sin grund i att man vill maximera vinst och minimera riskerna, säger Katharina Tollin, utredare vid Brottsförebyggande rådet, som har kartlagt läget.

Nyligen häktades sju unga personer efter polistillslag på flera adresser i Sundsvall. Misstankarna rör förberedelse till mord samt grova vapen- och narkotikabrott.

Det grova våldet i Stockholm kan enligt flera medier kopplas till narkotikamarknaden i Sundsvall.