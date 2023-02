Resandet nästan lika högt som före pandemin

2,1 miljoner resenärer reste via någon av Swedavias tio flygplatser i Sverige under årets första månad. Bara via Arlanda reste fler (1,4 miljoner) än antalet som reste över huvud taget i januari 2022.

"För de kommande månaderna är osäkerheten fortsatt betydande, men vi förväntar oss ändå en reseintensiv sommar och förbereder oss därefter", säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia, i ett pressmeddelande.

På Arlanda har situationen i säkerhetskontrollen varit ansträngd och långa köer har varit ett problem under pandemins senare del. När fler resenärer kommer till flygplatsen behöver man förbereda sig på det.

"På Arlanda innebär det bland annat att även Terminal 2 till sommaren kommer att ha Non-Schengentrafik för första gången sedan pandemins början. Samtidigt pågår ett intensivt förberedelsearbete inför öppningen av den nya moderna säkerhetskontrollen och marknadsplatsen i Terminal 5 senare i år", säger Jonas Abrahamsson.