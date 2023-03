Fördubbling av invasiva streptokocker hos barn

— Framför allt de senaste månaderna har vi sett lite fler fall, även om det är förhållandevis små siffror, säger statsepidemiolog Anders Lindblom till tidningen.

Hos barn under tio år har 33 fall av invasiva grupp A-streptokocker rapporterats i Sverige under perioden oktober till och med februari i år. Under samma period för fyra år sedan rapporterades 16 fall.

I flera andra europeiska länder, bland dem Danmark, har barn dött av infektionen, men enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister finns inga dödsfall bland svenska barn som drabbats under 2022 och 2023. Det kan dock finnas en viss eftersläpning i siffrorna, så statistiken ska ses som preliminär.

Anders Lindblom tror att ökningen kan bero på att immuniteten är sämre efter de mest intensiva pandemiåren och att antalet kontakter mellan människor nu ökat.

— Det här är egentligen den första vintersäsongen på länge som vi inte har några restriktioner, säger han.

Grupp A-streptokocker kan i sällsynta fall bli invasiva och orsaka sepsis (en allvarlig reaktion i immunförsvaret). Hos yngre orsakar de ofta scharlakansfeber. Enligt statsepidemiologen finns i nuläget inget som tyder på att det rör sig om en mer allvarlig bakteriestam som ger allvarligare symptom eller sprids lättare.