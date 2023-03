Okänd person kan ha bott under Kharmas, 18, altan – avslöjar vem det är: “I chock”

För drygt två år sedan köpte Kharma Sarenbrants, 18, familj ett nytt landställe. Men det dröjde inte länge innan en viss händelse skulle förändra tillvaron helt.

I augusti 2022 gjorde hon och hennes pappa en minst sagt obehaglig upptäckt. De märkte nämligen att några träreglar vid grunden satt löst, och när de plockade bort dem så hittade de en dörr som ledde till ett stort utrymme under altanen – något som Nyheter24 tidigare rapporterat om.

Här kan du läsa mer om Kharmas skrämmande upptäckt under altanen.

Någon kan ha bott under Kharma Sarenbrants altan: "Obehagligt"

Under altanen fann de flera saker som enligt Kharma tydligt pekade på att någon bor eller har bott där. Bland annat en säng, mikro, eluttag, lampor, element, porslin och dessutom ett flertal knivar hittades i det kusliga utrymmet.

– Det kändes jättekonstigt för att vi hade flyttat dit för bara något år sedan och vi hade inte hört någonting. Tidigare ägare hade inte nämnt att det här utrymmet skulle finnas. Så vi blev självklart jättechockade. Det var jätteobehagligt allting, berättar Kharma för Nyheter24.

Hon beskriver att det absolut läskigaste var att hitta knivarna samt sängen. Och i takt med att de skrämmande upptäckterna blev allt mer bisarra dokumenterade Kharma händelserna på Tiktok, något som fick stor spridning väldigt snabbt.

– Över en natt så var hela Sverige insatta i det här.

Kharma dokumenterade upptäckten på Tiktok: "Alla har varit misstänkta"

Följetongen i flera delar har fått hundratusentals visningar på Tiktok, och spekulationerna i kommentarsfälten har varit många kring vem sakerna egentligen kan tänkas tillhöra. Även Kharma själv har försökt kartlägga vem som kan tänkas ha bott där under, och har haft en lång lista med potentiella misstänkta.

– Jag har ju misstänkt absolut alla, till och med min pappa. De har alla stått med på listan. Jag har ju verkligen tänkt att det kan vara vem som helst, och diskuterat med otroligt mycket människor vem det kan vara, säger Kharma.

Kharma avslöjar vem som kan ha bott under altanen: "Fick reda på..."

Men nu har den kusliga följetongen tagit en ny vändning. Kharma och hennes familj tror nämligen att mysteriet kan vara löst. Eller är det verkligen det…?

– För några månader sedan så löste sig allting. Eller det beror på hur man ser det. Men vi fick reda på en potentiell person som har bott där. Och det är där vi är nu.

"Vi står där i chock"

Så vem är det då egentligen som möjligtvis kan ha bott under altanen?

– Jag tror att det behövs lite “background story” för att förstå vem det är. När det här huset byggdes så var det en annan grund och ett annat hus, som de rev och byggde vårt landställe som det är nu. Då var det ett byggteam som var på plats, berättar Kharma.

Och när det för några månader sedan var dags för någon form av inspektion av landstället så fick sig Kharma och hennes familj en riktig överraskning.

– När vi är och spelar in lite Tiktoks nu för några månader sedan, så kommer en byggarbetare in där. Han går in och hämtar någonting och går ut. Och vi står ju där i chock, och tänkte: “Vad hände precis? Vem var det där?”. Då sprang vi och hämtade kameror och allting, förklarar hon och tillägger:

– Han hade sett mina Tiktoks faktiskt. Det var ju jätteintressant att han inte hade hört av sig.

Mysteriet kan vara löst – efter Kharmas otäcka upptäckt

Kharma och hans pappa pratade med mannen, och filmade även en video till hennes Youtubekanal där de intervjuar honom och han visar runt och förklarar. Mannen i fråga har alltså varit med och byggt huset.



– Han säger att det här utrymmet har använts som kafferum, som fikapausrum. Men när vi börjar fråga honom om sängen så säger han typ: “Nej, det vill jag inte svara på”, berättar Kharma och fortsätter:

– Det känns ju inte jättetryggt. Det var ju bara ren tur att byggteamet följde med för att de skulle kolla på något rör samtidigt som vi hade inspektion. Så bara kommer han ner när vi står där. Som om det var ingenting.

Kharma och hennes pappa frågade mannen om utrymmet, men hon beskriver att han verkade ha en relativt skämtsam inställning till det hela och de fick inga tydliga svar.

– Han pratar inte jättebra engelska. Så vi frågade lite, men han skrattade mest när vi spelade in. Det enda han sa var ju typ: “Ja, men allt det här är mitt. Ni kan få det här, vi ses nästa gång”, beskriver Kharma.

Fortfarande många frågetecken: "Det är jätteoklart"

Men även om den skrämmande upptäckten möjligtvis kan ha fått en förklaring, så är det fortfarande många frågetecken och oklarheter kring vad den riktiga sanningen faktiskt är.

– Det är jätteoklart. I min Youtubevideo avslutar jag också med att säga att jag vet inte, jag kan inte sitta här och säga till er att nu är det över, för det vore att ljuga. Jag har ingen aning om det är någon annan som har bott där, säger Kharma.

– Vi kan ju säga säkert att han har använt det utrymmet tillsammans med de andra i teamet, men det utesluter ju inte att det kan vara någon annan som har bott där eller bor där.





"Jättemånga tror att det är fejk"

Ända sedan Kharma började med uppdateringarna på Tiktok har hon fått väldigt mycket stöd från följarna, men hon har även fått en del kritiska kommentarer.

– Det är väldigt många personer som verkligen skickat hat om att vi måste få ett slut nu, vi måste veta vem det är, sluta dra ut på det. Och det är ju jättemånga som tror att det är fejk, och jag förstår det.

– Men det är ju inte fejk, så jag kan ju inte bara säga att det är löst. Jag kan inte bara sätta stopp för det när det här är på riktigt. Det är något som händer i våra liv som har påverkat otroligt mycket. Vi har ju gått runt och varit hur paranoida som helst, och det har verkligen hjälpt med alla på Tiktok som har varit där som ett stöd.

Kharma berättar att hon kommer fortsätta dokumentera om det händer något nytt, men hon och hennes pappa har nu planer att spinna vidare på de populära uppdateringarna.

– Vi har en annan plan på att kanske åka till andra ställen som är lite ödelagda. Det skulle nog släppa skräcken lite från att det faktiskt är mig det påverkar