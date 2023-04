Hård kritik mot SJ: "Konstiga grunder"

Under två sommarmånader – 19 juni till 20 augusti – kommer SJ inte att trafikera sträckan Göteborg–Malmö/Köpenhamn. Bolaget uppmanar resenärer att i stället åka med Öresundstågen.

— Det är stora arbeten som ska göras i sommar i Göteborg med Västlänken och det betyder att under den perioden så är det helt tågstopp mellan Mölndal och Göteborg. Då har SJ på något konstiga grunder, tycker vi, fattat beslutet att ställa in all tågtrafik och hänvisar till Öresundståg, sade Peter Gyllander, informationschef på Hallandstrafiken, tidigare i april till Hallands Nyheter.

Öresundstågen tror att sommaren blir ansträngd.

Nationell lokförarbrist

— Sommaren är generellt väldigt tuff på Västkustbanan. Vi kommer att planera med all den kapacitet vi har. Då är det inte bra att en av operatörerna inte kommer att köra, säger Jarl Samuelsson, Öresundstågens vd, till Helsingborgs Dagblad (HD).

Förutom banarbetet hänvisar SJ till brist på personal.

— Vi har sedan ett år tillbaka en nationell lokförarbrist och fordonsbrist som gör att vi på något ställe behöver reducera trafiken. Då blev den sträckan den vi valde eftersom det finns en annan tågoperatör som kör. Boende i regionen kommer fortfarande kunna resa, säger Jonas Olsson, presskommunikatör på SJ till TT.