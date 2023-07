Stort besökstapp på Gröna Lund efter olyckan

Fakta: Besöksstatistik Gröna Lund Antal besökare Gröna Lund, vecka 25: Måndag: 5 900 Tisdag: 7 500 Onsdag: 8 100 Torsdag: 8 500 Fredag: 9 500 Lördag: 10 300 Söndag: 5 100 Antal besökare Gröna Lund, vecka 27 (efter återöppnandet): Onsdag - 3 200 Torsdag - 2 800 Fredag - 1 800 Lördag - 3 000 Söndag - 2 300 Källa: Parks and resorts

Mellan 1 800 och 3 200 personer per dag har besökt Gröna Lund sedan återöppnandet av nöjesparken, enligt siffror från Parks and resorts, som äger Gröna Lund.

Det kan jämföras med mellan 5 100 och 10 300 besökare per dag veckan innan olyckan.

"Siffrorna visar på att det finns en oro, de är lägre än dagsnittet för föregående år. Det är rimligtvis den primära orsaken, den sekundära är att förra veckan tyvärr även var regntung", skriver Max Lagerbäck, tillförordnad informationschef för Parks and resorts, i en kommentar till TT.

Dagsnittet för 2022 var omkring 8 000 besökare per dag.

Kvinna dog

Det var den 25 juni som bergochdalbanan Jetline spårade ur. En 35-årig kvinna omkom och nio personer skadades, däribland flera barn.

Statens haverikommission har inlett en utredning om olyckan och det pågår även en åklagarledd polisutredning för att undersöka om något brott har begåtts i samband med olyckan.

Utöver Gröna Lunds interna kontroller genomgår samtliga attraktioner på nöjesparker och tivolin årliga externa besiktningar innan säsongen börjar.

Jetline genomgick den senaste besiktningen, som genomfördes av det oberoende besiktningsföretaget Dekra i början av juni, utan anmärkningar.

Inställda event

Utöver tre spelningar som ställdes in under nedstängningen kommer konserterna på Gröna Lund under juli och augusti att ligga kvar som planerat.

Däremot meddelar nöjesparken att eventen Tik tok Experience och Night rider, där parken skulle hållas öppet extra länge, skjuts upp till nästa år på grund av olyckan, rapporterar Expressen.