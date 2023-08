Här är fiskarna du INTE ska äta för ofta – om du vill bli gravid: "Den främsta risken"

Surströmmingspremiären är här och det råder som vanligt delade meningar om den fermenterade fisken. Under sommaren är det inte bara surströmming som ökar i populäritet utan även andra fiskrätter. Men det finns faktiskt vissa fiskar du helt enkelt bör undvika, framför allt om du bär en annan människa i magen eller önskar att så få göra någon gång i framtiden.

Nyheter24 har pratat med Livsmedelsverkets toxikolog och nutritionist Sabina Litens Karlsson. Hon förklarar att om du någon gång önskar att bli gravid bör du vara försiktig med flera fiskarter. Vissa av dem innehåller nämligen de extremt hälsofarliga miljögifterna dioxin och PCB, till exempel surströmming.

– Den främsta risken är att barnet man kan komma att bära i framtiden eller det barnet man har i magen eller ammar, får i sig för mycket av de här ämnena. De lagras nämligen i kroppen och det tar oerhört lång tid för kroppen att göra sig av med det.

"Gifterna överförs via moderkakan till fostret"

Anledningen till att det kan vara farligt för ditt framtida barn är att gifterna lagras i din kropp och sedan överförs till fostret och spädbarn som ammas.

– Gifterna överförs via moderkakan till fostret och via bröstmjölken till barnet. Så ju mer man får i sig under uppväxten fram till tiden man bär barnet eller ammar, desto mer får barnet i sig.

Riskerna med att fostret eller barnet får i sig gifterna är att de i framtiden kan få följdsjukdomar och åkommor.

– De effekter man har sett är att barn som får i sig för mycket av dioxin och PCB under den tidiga perioden i livet kan få en försämrad spermiekvalitet senare i livet. Det har påverkat sköldkörtelhormonet, skador på tandemaljen och det misstänks också kunna påverka hjärnans utveckling och immunförsvaret.

Här är fiskarna som innehåller miljögifterna

Vildfångad lax och öring från Östersjön, Bottniska viken, Vänern, Vättern och älvar

Strömming/sill (inklusive böckling) från Östersjön och Bottniska viken

Vildfångad sik från Vänern och Vättern

Vildfångad röding från Vättern

Ål

Rekommendationen från Livsmedelsverket säger att du som barn, ung, gravid eller ammande mamma inte bör äta fiskarna mer än 2-3 gånger per år.