Därför mördades Anna Lindh – avslöjas i försvunna förhöret med Mijailo Mijailovic

Efter jobbet den 10 september 2003 begav sig dåvarande utrikesministern Anna Lindh ut på stan för att handla tillsammans med vännen och kollegan Anna Franchell. När de kom till NK skulle dagen få en tvär vändning, för hela Sverige, och Anna Lindhs liv tragiskt nog ta slut alldeles för tidigt.

När de stod och tittade på kläder i Filippa K-butiken på plan 1 i NK-varuhuset i centrala Stockholm blev hon plötsligt attackerad av en främling som delade ut flera knivhugg mot henne.

Efter att ha förts i ilfart till sjukhus och opererats under flera timmar konstaterades utrikesministern Anna Lindh död klockan 05.29 den 11 september 2003.

Dåvarande statsministern Göran Persson gick med bräcklig röst och tårfyllda ögon upp på podiet och meddelade det svenska folket om utrikesministerns död i en extrainsatt presskonferens.

– Det är med stor sorg jag har tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna Lindh, 05.29 denna morgon har avlidit av de skador hon fick under gårdagens attentat, sa Göran Persson på presskonferensen.

Det borttappade förhöret

Efter två veckors hårt arbete kunde polisen till slut gripa den misstänkte mördaren. Det var en 24-årig man som tidigare dömts till ungdomsvård för flera förseelser, bland annat efter att ha knivskurit sin pappa.

Under rättegången berättade mördaren själv, vid namn Mijailo Mijailovic, att han gick fel och således hamnade på plan 1. Där fick han syn på Anna Lindh i Filippa K-butiken varpå han påstod sig höra röster som bad honom angripa henne, något han inte kunde motstå.

I ett tidigare borttappat förhör från 2011, innehållandes 30 sidor, framgår en ny version av händelseförloppet och motivet. SVT Play:s dokumentärserie "Kriminalarkivet: Mordet på Anna Lindh" har tagit del av förhöret och redovisar nya uppgifter i serien.

– Stämmer man av mot bevisningen som är känd så stämmer hans berättelse mycket bättre med den bevisningen som vi känner till sedan tidigare, säger Lasse Lampers i "Kriminalarkivet: Mordet på Anna Lindh".

Vändningen från Mijailovic: "Jag hittade på..."

Förhörsledaren inleder med att fråga Mijailovic vad han ville berätta om mordet på utrikesministern Anna Lindh.

"Mm… Jag vill berätta följande, va. Jag var ju i min lägenhet i Tullinge. Min mamma hade kommit tillbaka från Willys i Tumba och så såg hon… och jag tog ju tre Flunitrazepam och så tog jag en kniv hemifrån och min mor sa till mig: ” Vart ska du… Vart ska du… Vart ska du nånstans?”.

Han berättare vidare hur han begav sig mot tåget och åkte in till Stockholms central och begav sig mot NK då han gillade att titta på varorna, trots att han inte hade några pengar.

I det tidigare borttappade förhöret från 2011 tar han avstånd från sin berättelse han gav under rättegången och påstår istället att han inte alls hörde några röster som sa till honom att döda utrikesministern.



"Jag hittade på att jag hörde röster, så ställde han en ny diagnos och psykotiskt tillstånd. Jag menar, han ställde diagnos på ruffel och båg. Jag lämnade NK och när jag var 20-30 meter från NK från den ingången, då såg jag Anna Lindh och Eva Franchell och så stod jag där. Sen vände jag mig om och såg att de gick in i NK. Jag såg var de gick in i NK och så gick jag där på stan och varvade och sen bestämde jag mig för att gå in på NK. Så gick jag där inne och letade och gick från avdelning till avdelning".

Lasse Lampers berättar i dokumentären att Mijailo Mijailovic är väldigt tydlig och trovärdig i förhöret från 2011 när han förklarar att det inte handlade om någon politisk aktion mot dåvarande utrikesministern Anna Lindh.

Därför mördade Mijailo Mijailovic Anna Lindh

I förhöret förklarar han hur han såg på möjligheten att komma undan med mordet.

"Jag har inte trott en enda sekund under de här två veckorna (innan gripandet reds. anm.) att jag skulle klara mig. Utan det var ju 4 000 personer och det råder ett allmänt trauma och skrik och folk är aggressiva. De hade försökt hålla mig kvar. De hade kanske attackerat mig".

Vidare förklarar han att det inte handlade om något politiskt mord riktat mot Anna Lindh som person utan istället skyllde han sina egna misslyckanden på henne.

"Jag var länge så frustrerad över min situation och när jag såg Anna Lindh gav jag henne skulden att jag var arbetslös och inte hade något jobb. Jag skyllde på henne. Jag var så frustrerad att jag inte hade något jobb och inte hade något liv och framtid".

Han berättar även att han nu ser på det han gjorde som ett illdåd och att han gärna hade bytt sin tillvaro med någon annan.



"Det är inte roligt för mig och vakna varje morgon och kolla sig i spegeln och veta att man är en av Sveriges mest hatade personer. Det är ingen höjdartillvaro, jag hade bytt med många andra".

Förhörsledaren ställer även frågan om han tror att mordet hade ägt rum om Anna Lindh hade haft livvakter med sig och Mijailo Mijailovic redogör då faktumet att hon inte hade livvakter var det som möjliggjorde attacken.

”I dag tycker jag att det var fel att det inte fanns livvakter med pistoler under kavajerna”, säger han i förhöret.

