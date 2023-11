Kristersson om Israel: Tänker inte vara domare

I en intervju under tisdagen förklarade Norges statsminister Jonas Gahr Støre att Israel har passerat gränsen för vad som kan räknas som ett proportionerligt svar på Hamas terrordåd.

Han påpekade att landet fördömer Hamas terrordåd och stödjer Israels rätt att försvara sig, samt att man kräver att alla som hålls gisslan i Gaza släpps fria.

— Samtidigt kräver vi att proportionaliteten respekteras. Och omfattningen av förödelsen och det humanitära lidandet som sker nu är bortom det, säger Gahr Støre till nyhetssajten EU Observer.

Vill inte vara domare

Till TT säger statsminister Ulf Kristersson att han samtalade med sin norske kollega om saken under tisdagen.

— Jag tror vi alla är överens om att Hamas attack på Israel fördöms å det starkaste. Det är en terroristorganisation och Israel har rätt att försvara sig, det tycker Norge också. Vi är också överens om behovet av humanitärt tillträde och att krigets lagar gäller alla, säger Kristersson.

— Sedan tycker jag man ska vara varsam nu att mitt under pågående strider och under att Israel gör vad de kan för att komma åt Hamasterrorister, så skulle åtminstone inte jag vilja gå in och vara domare i enskilda händelser.

Mycket information som cirklar

Enligt Kristersson har Sverige höga förväntningar på att Israel följer alla regler och lagar som finns. Han medger att situationen är extremt svår, men att landets svar får utredas längre fram.

— Jag har inte varit på plats där, det finns väldigt mycket information som cirklar runt. Därför tänker jag vara mycket varsam i detta, säger han.

— I grund och botten är det Israel som är attackerat av Hamas, men jag förstår att det är en väldigt svår situation på plats och vi gör vad vi kan för att bistå med humanitärt stöd. Det gör många olika länder för situationen på marken är förfärlig, men jag tänker inte sätta mig till doms över läget just nu, säger Kristersson.