Försvarsutskottet besökte Ukraina

Samtliga riksdagspartier var representerade under besöket, däribland genom ordförande Peter Hultqvist (S), Anna Starbrink (L), Hanna Gunnarsson (V), Helena Bouveng (M), Mikael Larsson (C), Lars Wistedt (SD) och Mikael Oscarsson (KD). Under besöket i Kiev ljöd flyglarmet och riksdagsledamöterna fick söka skydd i närmaste skyddsrum.

Oscarsson säger att det är viktigt att visa stöd med Ukraina och att vara på plats för att själv se massgravarna. Landet behöver fortsatt stöd för att försvara sig mot Ryssland och för att kunna återta sitt territorium.

— De vill ha Gripen förstås. Och min ingång är en förhoppning om att det ska kunna gå att avvara, säger Mikael Oscarsson.