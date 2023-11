Flera får lämna SD:s partistyrelse

Nya namn som föreslås är Andrea Kronvall, Kristian Silbvers och Roger Hedlund. Samtliga har tidigare varit suppleanter i partistyrelsen.

Tidigare i veckan blev det känt att mångårige SD-politikern Björn Söder petas. Söder har suttit i partistyrelsen i över 20 år och har under en stor del av den tiden hört till partiledningens absoluta kärna. Tillsammans med Jimmie Åkesson, Richard Jomshof och Mattias Karlsson bildade han under många år det som kallades för "de fyras gäng" i partiet.

I valberedningens förslag föreslås också Julia Kronlid få lämna positionen som andre vice partiordförande. Istället ska Linda Lindberg, gruppledare i riksdagen, ta över.

Lindberg hoppade under sommaren in för Jimmie Åkesson i flera sammanhang, bland annat höll hon SD:s tal under politikveckan i Almedalen.

Linda Lindberg föreslås ta över som andre vice partiordförande i SD. Arkivbild.

Julia Kronlid, som är andre vice talman i riksdagen, har haft tredjeplatsen i toppen av partiet sedan 2019. Kronlid föreslås dock sitta kvar i partistyrelsen.

På Facebook skriver hon att hon inte kandiderar till omval som andre vice partiordförande, bland annat på grund av att hon vill fokusera på talmansjobbet.

Beslutet om ny partistyrelse fattas av SD på partiets landsdagar i slutet av november.