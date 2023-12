Så blir vädret vid tolvslaget: "De snabba svängningarna"

Lågtrycken från Atlanten fortsätter att dra in över Sverige som i en blöt parad. Ett nytt, djupt lågtryck närmar sig under helgen. Före dess själva centrum kommer nederbörd, som enligt prognosen anländer under nyårsafton.

När det blir dags för diktläsning och fyrverkerier vid tolvslaget, kommer det troligen att snöa i stora delar av Götaland och västra Svealand.

Om det inte regnar, förstås.

— Det kommer att vara fortsatt milt, i alla fall i södra Götaland, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI.

Regn vid kusten

Där väntas regn och någon plusgrad, åtminstone vid kusterna.

— Kommer man in i landet en bit är det nog blötsnö, och uppe på höglandet rent snöfall, fortsätter Fougman.

— I norra Götaland ser det ut att vara mer rejält snöfall, som sträcker sig vidare över Svealand och södra Norrland.

Det blir, som man förstår, mulet på de flesta håll. Svårt att se stjärnorna, alltså.

— Det skulle vara i norra Norrland i så fall. Där ser det ut att finnas lite luckor i molntäcket under dagen på nyårsafton. Sen är frågan hur snabbt det gror igen, eller om det fortsätter att vara klart och riktigt kallt i stället, säger Therese Fougman.

Kraftigt snöfall

Med nederbörden kommer ökande vind från sydost, före lågtryckets centrum – som ännu på nyårsdagen väntas ligga över Nordsjön.

Norra Götaland och hela Svealand kan få kraftigt snöfall med friska vindar under nyårsdagen.

— Det kommer att bli besvärligt för trafiken, och kanske elförsörjningen, befarar Therese Fougman.

Över nordligaste Sverige väntas lugnare väder på nyårsdagen, med ett kallt högtryck som kommer norrifrån och troligen stannar ett par dagar.

Väderprognosen för nyår har under de senaste dagarna beskrivits som väldigt osäker. Men på fredagen blev bilden klarare (det vill säga mulen).

Detaljer om precis när, var och hur mycket är dock fortfarande osäkra.

Ovanligt milt

Att lågtryck efter lågtryck drar in västerifrån är ganska vanligt vid den här tiden på året.

— Om något är ovanligt är det väl att det varit så milt i Sydsverige under mellandagarna, med sex eller sju plusgrader ganska långt upp i Götaland.

— De snabba svängningarna vi haft, med två decimeter snö ena dagen och ösregn nästa dag, hör väl inte heller till vanligheterna, säger Therese Fougman.