Mondos ärliga svar på Desiré Inglanders kaxiga hån

I höstas hakade Desiré Inglander på Tiktok-trenden "The GF effect". I en video la hon ut en hel radda mindre smickrande bilder på pojkvännen Armand Duplantis med texten "My boyfriend before we met", och sedan ett gäng nyare bilder med texten "My boyfriend now".

Armand Duplantis om sin stilresa

I en intervju med Expressen berättar Armand Duplantis om flickvännens inlägg, och hur han själv ser på sin stilresa.

– Jag måste skärpa mig när jag står bredvid henne. Jag tänkte inte så mycket på det förut, men det måste vara sant för att mina kläder och min stil innan Dessie inte var så nice.

I intervjun berömmer Mondo Desiré Inglanders stil, och säger att det är anledningen till att han själv också börjat klä sig snyggare.

– Det är inte så att hon väljer kläder åt mig, säger han till Expressen.

