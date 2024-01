Armand Duplantis stora sorg efter vännens död: "Vila i frid"

Under torsdagen kom nyheten att den kanadensisk-amerikanska stavhopparen Shawnacy "Shawn" Barber avlidit, endast 29 år gammal.

En hel friidrottsvärld sörjer nu den före detta VM-guldmedaljören, som även innehar det kanadensiska rekordet på 5,90 meter som han hoppade under VM i Peking 2015, då han även tog sin enda guldmedalj.

Greg Duplantis: "En enda stor tragedi"

Armand Duplantis pappa och tränare Greg Duplantis delade i en intervju med Sportbladet med sig av sorgen efter den unge stavhopparens plötsliga död.

– Shawn var väldigt snäll och omhändertagande mot Mondo. Ja, han var så mot alla. Det är inget jag säger bara för att han precis har gått bort, utan han var verkligen en genomgod person som alltid var villig att sträcka ut en hand och hjälpa till, sa han och tillade:

– Det är så klart alltid chockerande när något sånt här händer, samtidigt har man haft på känn att något fruktansvärt kan vara på väg att hända, för Shawn hade väldigt mycket problem. Det är otroligt tragiskt. En så ung, talangfull och fin person. Ja, det är en enda stor tragedi.

Armand Duplantis sorg efter Shawn Barbers död

Världens bästa stavhoppare, Armand Duplantis delade under torsdagskvällen en bild på sin Instagram. Han publicerade en bild på Shawn Barber med texten: "Rest in peace my friend".

Armand Duplantis delade sin sorg efter Shawn Barbers död. Foto: Instagram/mondo_duplantis

