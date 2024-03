Fått ett udda samtal? Så skyddar du dig mot telefonbedrägerier

I fjol ökade antalet bedrägerier och telefonbedrägerier. Polisen har en rad tips på hur man kan skydda sig mot oönskade samtal från bedragare.

Foto: Gorm Kallestad/TT.

Varningen: Bluffsamtal från polisen

Polisen har en varning på sin hemsida där det står att det just nu ringer runt en bedragare som utger sig att ringa från polisen. Men rösten är automatiserad och talar på engelska, något som genuina samtal från polisen aldrig gör. Bedragaren säger att man är efter lyst och att en arresteringsorder (warrant for your arrest) är upprättad.

Polisen är tydlig med vad man ska göra om man blir utsatt för bedrägeri via telefonsamtal: Lägg på luren.

Logga inte in med bank-id

För den som inte hunnit misstänka att det rör sig om ett bedrägeri kan oavsett samtal följa tumreglerna att inte identifiera sig med bank-id om någon i ett telefonsamtal ber om det, och inte heller lämna ut koder från sin bankdosa eller betalkort.

Enligt polisen ber aldrig seriösa företag, organisationer eller myndigheter om detta via telefonsamtal.

Foto: Ali Lorestani/TT.

Bedragare kan ha personliga uppgifter om dig

Polisen uppmanar också till att inte lita på den som är på andra sidan telefonen, även om denna kan ha personliga uppgifter om dig. Det har hänt att bedragare stressar sina offer genom att hävda att man håller på att förlora pengar eller att en anhörig har råkat ut för en olycka.

Slutligen ska alla bedrägerier polisanmälas, vilket kan göras genom att besöka en polisstation eller genom att ringa 114 14.

