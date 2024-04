Dricka inför barn? Så ska man tänka: "Laddad fråga"

Alla dricker olika mycket alkohol. Vissa tål mer och andra tål mindre, men för att ha något att förhålla sig till har Socialstyrelsen publicerat rekommendationer för vad som kan klassas som riskbruk.

Dricker man tio standardglas eller mer per vecka räknas det som riskbruk. Även så fyra standardglas eller mer per dryckestillfälle som sker minst en gång i månaden, något som går under namnet "intensivkonsumtion".

Samtidigt går det inte att sätta en gräns för riskfri alkoholkonsumtion, enligt Socialstyrelsen.

Vad gäller att dricka inför barn saknas det nationella riktlinjer.

Hur ska man tänka kring att dricka inför barn?

Nyheter24 har pratat med psykologen Emelie Blad för att ta reda på var gränsen går.

– Inget barn ska behöva känna sig orolig, ängslig, rädd eller inte känna igen sin förälder, säger Blad.

Personlighetsförändringar är något som omgivningen märker av. Enligt Blad bör föräldrar vara uppmärksamma på hur de själva förändras när de dricker.

– Upplever du att du på något sätt beter dig annorlunda under influens av alkohol, så kan du som förälder själv välja att avstå.



Psykologen: "Lägger ansvar på vardera förälder"

Samtidigt är det upp till var och en att veta sin egen gräns.

– Alkohol och barn är en väldigt laddad fråga, och här tycker jag att det är viktigt att vi lägger ansvar på vardera förälder att ta sitt ansvar, säger Blad till Nyheter24.