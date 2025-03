TV-profilens video inne på Ica får kritik av kunderna

För många svenskar tillhör det vardagen att titt som tätt ta sig en sväng in på livsmedelsbutiken. Det kan vara att man en till två dagar i veckan tar sig en sväng för lite storhandlingar. Eller som en själv som handlar lite smått – varje dag då man endast planerar middagen för den dagen som det är just nu.

Ica har under årens gång blivit ett väldigt folkkärt företag som många finner en liten trygghet i. Just nu svajar dock de vindarna för de flesta livsmedelsbutikerna då matpriserna blivit så pass höga. Detta har nu lett till att människor på sociala medier uppmanat till bojkott av butikerna under vecka 12.