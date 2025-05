Per Holknekt ålder – hur gammal är han?

Per Holknekt är född den 27 april 1960. Han fyller alltså 66 år 2026.

Per Holknekt uppväxt – var kommer han ifrån?

Per Holknekt är född i Falun. I dag är han bosatt i Stockholm.

Per Holknekt familj – har han barn?

Ja, Per Holknekt har två döttrar. De heter Julia Holknekt och Carla Holknekt , enligt uppgifter till Hänt .

Har Per Holknekt varit gift med Lena Philipsson?

Ja, mellan 2010 och 2012 var Per Holknekt gift med artisten Lena Philipsson . Äktenskapet fick ett abrupt slut efter att det uppdagades att Per varit otrogen.

I en intervju med tidningen berättade Per om sin syn på saken.

Per Holknekt partner – har han fru eller flickvän?

Efter uppbrottet med Lena Philipsson gifte Per Holknekt sig med Linda Holknekt (tidigare Sjöström ), som även är mamma till Per Holknekts yngsta dotter Carla. Bröllopet ägde rum i Los Angeles 2018 och bara två år senare valde paret att gå skilda vägar, skriver Hänt .

Per Holknekt har även varit gift med artisten Viktoria Tolstoy mellan 2001 och 2008.

Nyheter24 har inte tagit del av uppgifter kring Per Holknekts relationsstatus i dag.

Har Per Holknekt varit med i Big Brother?

Ja, år 2000 var Per Holknekt en av deltagarna i den allra första svenska säsongen av dokusåpan Big Brother. Han kom tvåa i programmet.

Grundade Per Holknekt Odd Molly?

Ja, Per Holknekt var en av grundarna till det svenska modeföretaget Odd Molly, som grundades år 2002. År 2023 såldes varumärket till en dansk modekreatör för en miljon kronor, enligt Breakit .

Per Holknekt sjukdom – har han haft hudcancer?

Ja, Per Holknekt drabbades av hudcancer första gången år 1987. Cancern upptäcktes under en rutinkoll och ledde till en akut operation. Det tog Per 26 år innan han vågade berätta om cancern för sina nära och kära.