Allt om ​Inas Alhamwi: Familj, barn, Tiktok och kritik

Inas Alhamwi har fått en enorm följarskara på sociala medier. Nyheter24 har tagit reda på svaren till de mest eftersökta frågorna om den kontroversiella influencern.

Inas Alhamwi ålder – hur gammal är hon?

Inas Alhamwi föddes den 12 januari år 2000. Det innebär att hon blir 26 år i början av 2026.

Vem är Inas Alhamwi?

Inas Alhamwi är en islamisk influencer med stora följarskaror på plattformar som Instagram, Facebook och Tiktok.

Var bor Inas Alhamwi?

Inas Alhamwi bor i Malmö, enligt SVT.

Hur länge har Inas Alhamwi bott i Sverige?

Enligt SVT Nyheter kom Alhamwi till Sverige från Syrien 2016, då som FN-flykting.

Hon lärde sig snabbt det svenska språket och tillsammans med sin syster uppmärksammades de båda i Sveriges Radio 2019. Anledningen var att de lärde ut kampsport för både flickor och pojkar på gymnasiet.

Inas Alhamwi familj – har hon barn?

Enligt SVT är Alhamwi mamma till tre barn.

Inas Alhamwi make – är hon gift?

Ja, 2020 gifte hon sig med maken och bosatte sig i Malmö.

Enligt SVT, som i sin tur hänvisar till Dagens ETC, var det efter giftermålet som hon slutade undervisa kampsport och jämställdhet för att gradvis börja bära alltmer islamisk klädsel och börja influera på sociala medier.

Varför kritiserades Inas Alhamwi av Simona Mohamsson?

Det var den 11 september 2025 som Sveriges utbildnings- och integrationsminister, Simona Mohamsson (L), riktade skarp kritik mot Alhamwi.

Bakgrunden till kritiken är att Inas Alhamwi uppmanar muslimska föräldrar att lära sina barn sitt modersmål innan de lär sig svenska och att det räcker med ett år i förskola för att lära sig språket. Detta menar Mohamsson går emot barnens rättigheter.

Inas Alhamwi har stora följarskaror på sociala medier. Foto: Skärmavbild Instagram/inas.hamwi

Därtill har hon, enligt Expressen, uppmanat muslimska kvinnor att inte besöka manliga läkare, frisörer och att inte träna på gym där både män och kvinnor är välkomna. Alhamwi ska också ha kritiserat Pride för att vara ”en orättfärdig perversion”.

Detta ligger till grund för den kritik som nu kommer från minister Mohamsson:

– Det gör mig urförbannad att se sådana som Inas, som inte bara cementerar utanförskapet för sig själva och sina barn, utan dessutom försöker göra karriär som någon slags ”utanförskapsinfluencer”, säger hon till Expressen och fortsätter:

– Många barn kan i dag inte prata svenska och kommer därmed inte få makt över sitt liv. Fler i samhället måste förstå att de som bedriver den här alternativa informationen och propagandan är de som sätter hela områden i Sverige i sina klor.

Liberalernas partiledare, tillika utbildnings- och integrationsminister, Simona Mohamsson (L). Foto: Pontus Lundahl / TT

Foto: Silas Stein/TT

Har Inas Alhamwi Instagram?

Ja, på Instagram heter hon @inas.hamwi och har över 150 000 följare på plattformen.

Har Inas Alhamwi Tiktok?