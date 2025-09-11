Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Hot

Svampsjukdom sprids i Europa – ger allvarliga infektioner

Publicerad: 11 sep. 2025, kl. 15:30
Uppdaterad: 11 sep. 2025, kl. 15:50
Genrebilder. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Pontus Lundahl/TT

En jästsvamp som ger allvarliga infektioner sprider sig snabbt i Europa. Den är svårbehandlad och sprider sig framförallt på sjukhus.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Hot, Sverige, Folkhälsomyndigheten

Det är den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC som nu varnar för svampen Candidozyma auris, eller Candida auris, som den hette tidigare. I en ny rapport skriver de att svampen utgör ett allvarligt hot mot patienter och vården.

Spanien, Grekland, Italien, Rumänien och Tyskland har den största spridningen men överlag har antalet fall ökat kraftigt i Europa och bara 2023 rapporterades 1 300 nya fall. Enligt ECDC är svampen ofta resistent mot behandling och kan innebära fara framför allt för multisjuka och sköra personer som riskerar att drabbas av infektion i blodbanan.

I Sverige har inga utbrott konstaterats, men mellan 2020 till februari 2024 har sex fall av svampen rapporterats här, enligt Folkhälsomyndigheten. Alla uppges ha smittats i andra länder.

Överlever länge

– Vi ska ta det på allvar men en frisk person som rör sig i samhället behöver inte vara orolig, säger Olov Aspevall, utredare och överläkare på Folkhälsomyndigheten.

Candidozyma auris sprids främst genom kontaktsmitta och att den sprids på sjukhus beror troligen på att jästsvampen kan överleva länge på ytor som gardiner och väggar.

Extra utsatta är intensivvårdsavdelningar.

– Framför allt är det personer som behandlas med läkemedel som sätter ner immunförsvaret som är känsliga för infektion, säger han.

Enligt ECDC är det viktigt att upptäcka fallen snabbt.

Basal vårdhygien

”Tidig upptäckt och snabb, samordnad infektionskontroll kan fortfarande förhindra vidare spridning”, säger Diamantis Plachouras, chef på ECDC, i ett pressmeddelande.

En frisk person kan ha svampen på huden utan att bli sjuk. Men det är också på det sättet den överförs.

Olov Aspevall säger att basal vårdhygien är det allra viktigaste för att undvika smittspridning.

– Vi har en hög nivå av det här i Sverige vilket minskar risken för utbrott, säger han.

Folkhälsomyndigheten har en övervakning och håller koll på om det skulle uppstå utbrott eller spridning.

Fakta: Så sprids svampsjukdomen

Som andra jästsvampar sprids Candidozyma auris (C. auris) främst genom kontaktsmitta och sprids särskilt lätt på sjukhus. Möjliga orsaker till det är jästsvampens förmåga att kolonisera huden och lång överlevnad på ytor.

Infektioner med C. auris har framför allt drabbat multisjuka och debuterat efter lång sjukhusvistelse.

Symtom och behandling:

C. auris kan orsaka svåra, vårdrelaterade infektioner, vanligtvis infektioner i blodbanan.

Sjukdomen behandlas i första hand med läkemedel mot svamp men resistens förekommer.

Källa: Folkhälsomyndigheten

