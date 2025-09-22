Nyheter24
Förskola

Misstänkt bombfynd – förskola inryms

Publicerad: 22 sep. 2025, kl. 15:38
Uppdaterad: 22 sep. 2025, kl. 16:53
Platsen har spärrats av. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

En misstänkt termosbomb har hittats i stadsdelen Rotorp i Halmstad. Två personer har frihetsberövats, uppger polisen för SVT Nyheter Halland och TV4.​

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Förskola, Halmstad, SVT, Polisen

Ett misstänkt farligt föremål har hittats i stadsdelen Rotorp i Halmstad. Två personer har frihetsberövats, uppger polisen för SVT Nyheter Halland och TV4.

— Vi bevakar platsen och ska undersöka föremålet, säger Martin Hallberg, vakthavande befäl vid polisen, men tillägger att han inte kan svara på om någon är gripen.

Enligt Hallandsposten söker polisen bland annat genom trädgårdar i området och har hjälp av en helikopter i sökandet efter en gärningsman. Platsen har spärrats av. Boende och en förskola i området uppmanas att hålla sig inomhus.

Uppgifter om termosbomb

Enligt uppgifter till TV4 Nyheterna har en termosbomb hittats i ett bostadsområde, men det kan inte presstalespersonen bekräfta.

– Det är för tidigt att säga någonting om vad det är för föremål, säger Fredrik Svedemyr presstalesperson på polisregion Väst.

Larmet inkom vid 14.30-tiden på måndagen.

