Icas krisdrag: Säga upp personal och spara 200 miljoner

Ica lät under tisdagen meddela att man genomför flera förändringar i organisationerna. Detta för att spara mer än 200 miljoner kronor, vilket kommer innebära att personal blir av med sina jobb.

Den 23 september meddelade Ica-gruppen att man genomför flera stora förändringar. Detta för att sänka kostnaderna och, enligt dem själva, förbättra butikerna utifrån kundernas behov.

Ica genomför stora förändringar – börjar gälla 1 januari

Förändringarna kommer att beröra Ica-gruppen och Ica Sveriges organisationer, och börjar gälla från och med den 1 januari 2026.

Vad innebär då dessa förändringar?

I ett pressmeddelande låter man meddela att man tagit fram nya strategier med målsättningen att öka tillväxt, sänka kostnader och att effektivisera interna arbetsformer.

– Vi vet att kundernas prisfokus är här för att stanna och vi måste säkerställa att vi har ett konkurrenskraftigt kunderbjudande oavsett matprisinflation. Med omvärldsläget och de investeringar vi behöver göra framåt behöver vi sänka våra kostnader och jobba mer effektivt tillsammans, säger Nina Jönsson, vd Ica-gruppen.

Ica-gruppens vd Nina Jönsson. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Ica kommer få ett överskott av anställda – vad händer med dem?

Kort sagt bygger man framtidens Ica.

– Skiften inom bland annat digitalisering och hållbarhet ger oss stora möjligheter men kräver samtidigt snabba anpassningar för att kunna överträffa kundernas förväntningar. Med de omställningar vi nu gör i organisationen rustar vi oss för att ännu bättre möta nya kundbeteenden varje dag.

Konsekvensen av detta innebär dock att antalet anställda kommer minska. Koncernledningen kommer att minska och Ica-handlare ska hädanefter stöttas av ledningsgruppen.

Förändringarna uppges inbringa mer än 200 miljoner kronor. Det i sig kommer alltså resultera i att man kommer ha fler anställda än vad verksamheten kommer kräva, främst inom dagens koncernfunktioner och ICA Sverige.