Moderaterna vill se hårdare straff för personer som döms för stalkning. De tänker bland annat på situationen som hänt influencern Bianca Ingrosso och andra liknande fall.

Moderaterna vill att personer som döms för stalkningsbrott ska dömas till hårdare straff.



— En stalker kommer undan med villkorlig dom eller några månaders fängelse samtidigt som brottsoffret inte sällan får hela sitt liv förstört eller i vart fall väldigt begränsat. Det är ett för billigt pris för att förstöra någons liv, säger justitieminister Gunnar Strömmer till Expressen.

Ingrosso och Karlsson hyllas för sitt mod

Strömmer har reagerat på vad som har hänt influeraren Bianca Ingrosso och skidstjärnan Frida Karlsson som båda har utsatts för stalkning.

– Jag tror att det ger väldigt mycket stöd och råd i ryggen åt väldigt många unga kvinnor som är i motsvarande situationer, och som kanske fått hantera det helt på egen hand.

"Många kommer att vilja hänga på"

Moderaterna vill ha hårdare straff för stalkning. Ett paket har tagits fram som ska diskuteras med Tidöpartierna. Det handlar bland annat om höjt minimistraff och att fler gärningar ska kunna räknas som olaga förföljelse.

Strömmer tror att han kommer att få med sig fler partier på förslaget.

— Jag tror att många i grund och botten kommer att vilja hänga på och vara med och få till stånd en sån här förändring, säger han till tidningen.