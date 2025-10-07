Snart slutar din lön vara hemlig – efter nya regler

Med nya EU-regler slutar snart din lön vara hemlig, både mellan kollegor och på arbetsplatsen. Vad gäller egentligen?

Lön kan vara ett känsligt ämne för många, särskilt mellan kollegorna. Kanske är det så att du tjänar mer eller mindre än kollegan bredvid dig, som gör exakt samma arbete som dig. Snart blir en ändring på det.

Nya EU-regler ska göra det svårare att dölja skillnaderna mellan lönen. Vad innebär detta för dig och varför blir det snart verklighet i Sverige?

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Nya regler i Sverige – avslöjar lönen

Från och med 1 juni 2026 får alla anställda i EU rätten att begära ut uppgifter om genomsnittslöner bland kollegor med liknande arbetsuppgifter, uppdelade på kön. Syftet är att ge anställda bättre verktyg för att upptäcka och ifrågasätta oskäliga löneskillnader, särskilt kopplade till kön.

Dessutom kommer arbetsgivare att bli skyldiga att redan i samband med rekrytering, exempelvis i jobbannonser, uppge en ingångslön eller ett löneintervall. Det ska göra det lättare för arbetssökande att veta vad man kan förvänta sig innan en intervju eller förhandling.

Maktskifte på arbetsmarknaden

Länge har arbetsgivare haft ett så kallat "övertag" när det gäller information om löner. Men enligt experter markerar den nya lagen ett skifte i maktbalansen. Anita Rae, arbetsmarknadschef på jobbsajten Jobbland, menar att lagen kan ses som en vinst för arbetstagare:

– Arbetsgivare har länge haft ett informationsövertag gentemot arbetstagare men med de förändringar som snart kommer, jämnas spelplanen ut, säger hon till Göteborgs Posten.

Huvudvärk för företagen?

Många svenska arbetsplatser tillämpar en individuell lönesättning, något som ofta leder till variationer i lön, baserat på erfarenhet, prestation och förhandlingsförmåga. Men med de nya reglerna kan dessa skillnader komma att ifrågasättas i större utsträckning.

– Som arbetsgivare kommer man behöva kunna motivera och förklara dessa eventuella löneskillnader och det är kanske därför många arbetsgivare tycker att det kommer bli svårt att komma fram med den här informationen, säger Anita Rae, till GP.

Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Fler svenskar vill ha lönetransparens

Attityden till att öppna löner har förändrats snabbt. Enligt Jobblands nya undersökning vill 42 procent av svenskarna att lönerna ska vara helt öppna på jobbet, vilket är en tydlig ökning från de 29 procent från året innan. Samtidigt har motståndet minskat från 43 till 30 procent.

De yngre generationerna driver på utvecklingen. De är vana vid jämförelsetjänster och mer öppenhet, och förväntar sig samma transparens när det gäller lön som vid köp av abonnemang eller tjänster.

Slutet för lön som tabuämne?

Trots att många känner obehag inför att prata öppet om sin lön, visar ändå trenden att tystnaden håller på att brytas. När lön inte längre är hemlig, kommer både arbetsgivare och arbetstagare att behöva anpassa till ett nytt klimat, där öppenhet, rättvisa och tydliga motiveringar står i centrum.