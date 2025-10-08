Nyheter24
Tvingas betala tillbaka 1,2 miljoner till CSN

Publicerad: 8 okt. 2025, kl. 08:08
Uppdaterad: 8 okt. 2025, kl. 08:51
CSN, bibliotek, pengar
Personen slutade betala tillbaka sitt lån 2008. Foto: Viktoria Bank / TT & Pexels & Henrik Montgomery/TT

En låntagare bosatt i USA ska betala tillbaka 1,2 miljoner kronor till CSN. Detta efter att CSN dragit personen inför domstol i Florida, USA.

Alma Yttergren
Ämnen:

USA, CSN

”Vi har varit i kontakt med låntagaren och skickat påminnelser och uppmanat till betalning som hela tiden har motsatts. Till slut var en stämning det sista verktyget vi hade för att driva in skulden”, säger Helena Fällman, verksjurist på CSN:s rättsavdelning i ett pressmeddelande.

Slutade betala tillbaka skuld 2008

Bakgrunden är att personen hade en större studieskuld efter utlandsstudier i USA för över 20 år sedan. Trots krav och påminnelser har låntagaren inte betalat på sin skuld sedan 2008 då han hävdat att skulden var preskriberad.

Rättegången inleddes i september 2024 och i augusti avgjordes ärendet till CSN:s fördel.

CSN: "Väldigt viktigt"

Låntagaren ska nu betala tillbaka hela skulden samt en del kostnader kring stämningen.

”Det här är viktigt för CSN:s fortsatta möjligheter att driva in skulder i USA. Vi försöker alltid få till en frivillig betalning men om låntagaren vägrar så tar vi den rättsliga vägen för att få tillbaka de pengar som staten lånat ut. Det är viktigt för trovärdigheten i studiestödssystemet att pengar betalas tillbaka”, säger Helena Fällman.

