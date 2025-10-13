Nyheter24
Efter SVT-debatten: Centern kräver schysstare samtalsklimat

Publicerad: 13 okt. 2025, kl. 19:17
Uppdaterad: 13 okt. 2025, kl. 21:45
Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Centerpartiets Anna-Karin Hatt drabbade samman i SVT:s partiledardebatt. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Centerns partisekreterare Karin Ernlund bjuder in de övriga riksdagspartierna till samtal om uppförande inför valrörelsen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Ulf Kristersson, Hot, Politik, Nooshi Dadgostar

Det var en stundtals hetsig stämning i Agendas partiledardebatt på söndagskvällen. Centerns partiledare Anna-Karin Hatt påpekade att det ”lät som en ungdomsgård" när Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar gång på gång pratade i mun på den som hade ordet.

Även statsminister Ulf Kristersson benämnde efter sändningen debatten som ”ovärdig” och ”gaphalsig”.

Nu vill Centern möta de övriga partiernas partisekreterare för att diskutera riktlinjer och förhållningssätt både gällande debattklimat och uppförandekod för sociala medier.

"Sätta tydliga spelregler"

— Vi behöver sätta tydliga spelregler, inte bara av respekt gentemot varandra – utan också av respekt för väljarna. De ska kunna förvänta sig politiska företrädare som kan ta debatter och göra det på ett schysst och bra sätt, säger partisekreterare Karin Ernlund.

Enligt Ernlund påbördades en diskussion mellan partierna angående sociala medier vid förra årets EU-val när Sverigedemokraternas trollkonton uppdagades.

— Vi behöver ha en överenskommelse mellan partierna om att man använder sig inte av falska konton och spyr ut hot, hat och falsarium. Det är inte värdigt svensk demokrati, säger hon.

Centerpartiets partisekreterare Karin Ernlund. Arkivbild.
Kommentarer

