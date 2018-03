Okej, tänk dig panikkänslan om du inte skulle komma in på din Spotify och behöva åka till jobbet eller skolan utan musik? Det är lite samma känsla som när man inte hittar sina hörlurar, hemskt.

Någon som fick sin Spotify hackad i måndags är, 22. Men historien slutar inte vid att kontot hackades utan hon inledde även en konversation med hackaren på ett riktigt märkligt sätt.

Nämligen genom spellistor.

– Det är så sjukt komiskt, jag skulle hem från jobbet men när jag skulle sätta på musiken så märkte jag att alla mina spellistor var borta. Så jag loggade ut från appen och sedan kunde jag inte logga in igen. Jag fick meddelandet att min mailadress inte fanns registrerad, berättar Patricia för Nyheter24.

Men efter ett tag testade hon att logga in på sitt Spotify-konto via sitt konto på Facebook, vilket fungerade. När hon kom in på kontot så såg hon att någon annan lyssnade på musik på en annan enhet och att det nu fanns nya spellistor.

Så Patricia bestämde sig för att jävlas lite, så hon tog bort spellistorna, men personen fortsatta att göra nya.

Patricia fick sin Spotify hackad. Bildkälla: Privat

– Hackaren förstod nog att det var jag så då gjordes det spellistor där det stod "fuck you", "bitch" och liknande saker. Så jag raderade dem och gjorde en som jag döpte till "what do you want" Sen fortsatte vi konversationen via spellistor.

Hackaren undrade om de kunde dela på kontot.



Patricia och hackaren pratade via spellistor. Bildkälla: Privat

Patricia frågade även hur han hade gått till väga för att komma åt hennes konto. Personen svarade att hen hade använt sig av en generator och att hen inte var en hackare.

– Då gjordes en spellista där Justin Biebers låt "Sorry" lades in, det här är så himla komiskt. Jag försökte fråga vem personen var men då loggade hen ut och sedan fick jag tillbaka mitt konto.

Patricia berättar att hon till en början blev lite rädd, eftersom det var ganska obehagligt. Men när de började kommunicera via spellistor så blev det ganska komiskt.

Patricia har fått tillbaka sitt konto, efter att ha kontaktat Spotify. Och hon lyckades även få tillbaka alla sina gamla spellistor.

22-åriga Patricia. Bildkälla: Privat

– Jag har haft det där kontot sedan jag var 14 år, så det är mycket minnen som studenten och min 18-årsdag. Alla spellistor har man lagt tid och energi på så det var det jag blev mest ledsen över när det blev hackat.

Dock berättar Patricia att hon är nyfiken på vem personen var samt hur och varför. Hon delade även med sig av det som hade hänt i en större tjejgrupp på Facebook. Där det möttes av mycket skratt.

– Folk tyckte det var skitroligt men det fanns även de som hade blivit hackade själva. Som tur var löste det sig till slut men det hela är så bisarrt.

Du kanske också vill läsa Facebook-hackare använder Spotify och vill komma åt kortuppgifter? Det kan du läsa mer om här ! Eller om de tio bästa sångerna att ligga till enligt Spotifys användare – det kan du göra här .

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.