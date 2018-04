Under lördagens sändning av Nyhetsmorgon i TV4 stod våldsbrott, i synnerhet mot kvinnor, på agendan. I majoriteten av fall är förövaren en man, enligt statistik från Brottsförebyggande Rådet (Brå).

Nu rasar tittarna mot kanalen efter en av gästerna i programmet var, som enligt egen utsago började misshandla sina flickvänner när han var runt 15 år. Idag är han 30 år gammal.

Carl Adam Tillberg föreläser om missbruk och våld i nära relationer. Han har själv utsatt flera flickvänner för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Så sent som i december 2017 dömdes han för olaga hot och grovt hemfridsbrott efter att 2016 brutit sig in hos sin ex-flickvän. När hon inte ville släppa in honom krossade han ett fönster vid altanen och öppnade för sig själv. Enligt domen från Norrköpings tingsrätt ska Tillberg ha kastat och slagit sönder saker, bland annat tv:n. Händelsen gjorde att ex-flickvännen inte vågade hon bo kvar i lägenheten och bytte jobb.



Många har reagerat starkt på Nyhetsmorgon och uttryckt sin ilska i sociala medier. Tittarna är kritiska till varför tv-kanalen har valt att ge utrymme till en våldsförövare och försöker få Tillberg att framstå som modig. En del menar att det är en kränkning mot personer som utsatts för våld och hotar med att sluta kolla på kanalen.



Nyhetsmorgons redaktion svarar på kritiken genom ett mejl till Nyheter24.



"Vi har full förståelse för att en förövares vittnesmål kan väcka obehag, men det tillför också ett perspektiv i en svår och viktig fråga. Detta var också något som vår andra gäst, som själv blivit utsatt för våld av en man, lyfte fram som en viktig åtgärd för att motverka våldet. I Nyhetsmorgon vill vi ha en öppen diskussion, men att ge tv-utrymme åt en berättelse är inte samma sak som att legitimera den.



Vi har ofta uppmärksammat våld mot kvinnor i TV4, och låtit kvinnorna ta plats. Däremot är det sällan män som misshandlat är beredda att berätta, så förövare är mer av ett undantag i tv.

/Nyhetsmorgons redaktion

Även medieprofilen Cissi Wallin har skrivit om Carl Adams besök i "Nyhetsmorgon" på sin Instagram. Hon kritiserar TV4 eftersom hon själv blev avbokad på grund av att hon ligger under utredning för brott då hon pratat offentligt om vem som våldtagit henne (vilket du kan läsa mer om här) – och att de istället låter en man som nyligen dömts för brott mot kvinnor "bre ut sig i sin morgonsoffa".

Så här fortsätter hennes text på Instagram:

"Han är även dömd för sexköp och grovt ratfylleri och har öppet berättat om hur han i 15 (!) års tid våldtagit och misshandlat kvinnor, utan att bli dömd för det. Och han får sitta där utan att ens behöva svara på särskilt kritiska frågor. Han blir rentav hyllad som en insiktsfull mans-förebild.

Kan vi låta det sjunka in en stund. Fö: jag kan få 2 års fängelse, för grovt förtal. Ska vi gissa på att Malou von Sivers plötsligt ber om en 'exklusiv intervju' då?"

Här kan du se hela intervjun i Nyhetsmorgon.

Blir du eller någon annan kvinna i din omgivning utsatt för hot eller våld? Då kan du ringa kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 kostnadsfritt och få hjälpa och stöd. Om du är under 18 år kan du ringa till BRIS på 116 111.

