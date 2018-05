Det var inte länge sedan som den första Coop-butiken i landet valde att bli helt kontantfri. Butiken i Norrliden i Kalmar har under de senaste åren utsatts för flera rån, och det har kostat företaget stora summor pengar och det är även något som tär på personalen.

Men om du bor i till exempel Björkhagen i Stockholm så kanske du har lagt märke till en skylt på Coop-butiken den senaste veckan? Det är nämligen så att butiken har något som heter "tre elever i taget", vilket är precis vad det låter som. Elever som ska handla mellan 10.30 och 13.00 får gå in i butiken tre åt gången.

Elever som inte ska handla får vänta utanför butiken medan deras kompisar handlar. Anledningen till det är för att mellan just de klockslagen är det väldigt många elever som har lunch samtidigt och det blir mycket folk i butiken och det gör det svårt för personalen att hjälpa alla kunder.

När Nyheter24 pratar med Tobias Rydergren, som är presschef på Coop, så berättar han att "tre elever i taget" har testats i en vecka och än så länge har det inte kommit in några klagomål, varken från kunder eller elever.

– Det ligger två skolor i närheten och just på lunchrasten så kommer det väldigt många elever samtidigt vilket har gjort det svårt för personalen i butiken att ta hand om och hjälpa alla. För att lösa det här så pratade butiken med skolan och kom fram till att elever får komma in tre i taget under just dessa timmar.

Under veckan man har provat det så har det gått bra och inga klagomål har kommit in enligt butikschefen. Det ska även finnas ett liknande system på en annan Coop-butik där man har kört så i flera år.

– På sockenplan har man kört på det i nästan tio år och det har fungerat bra. Man hoppas nu att det sköts och skolan har informerat elever och även föräldrar. Men eleverna är så klart lika välkomna som alla andra att handla i butiken, men med "tre elever i taget" blir det lättare för personalen, säger Rydergren till Nyheter24.

Hur länge det kommer att vara så vet man inte, man testar det nu och ser hur det fungerar.

