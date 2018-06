22-åriga Molly Myrestof har samlat in över 138 000 kronor till cancerfonden. Insamlingen har hon döpt till "Ingen ska få ett dödsbesked vid 22" och ligger varmt om hjärtat. En familjevän som gått bort i cancer valde att starta en insamling – det inspirerade henne, som själv lever med cancer.



– Det var väl därifrån jag fick idén. Jag såg att han hade startat en insamling och då kände jag att det faktiskt fick vara dags. Det får inte vara så här, säger Molly till Nyheter24.

Lever själv med cancer

När Molly bara var 19 år gammal och jobbade på förskola började hon få ont i ryggen. Först trodde hon att det berodde på att det kan vara ansträngande att jobba med barn – men det visade sig vara skelettcancer.

– Jag åkte in och ut på akuten ganska många gånger och när bilderna från röntgen till slut skickades vidare så la de in mig och tog tester på tumören. Jag låg inne i fem dagar och till sist kom de in och så sa de att det är cancer.

Molly tillsammans med sin bästa vän. Tillsammans tatuerade det sig efter Mollys senaste cancerbesked. Bildkälla: Privat

2016 var Molly cancerfri men sedan kom cancern tillbaka först 2017 och nu igen 2018. Den här gången har hon fått maxdosen och nu försöker läkarna endast bromsa tumören. Molly har valt att vara väldigt öppen kring sjukdomen cancer och på Instagram delar hon med sig av sin vardag – både det lätta och det jobbiga.



– Folk vet väldigt lite om cancer, det man vet är att om någon har cancer så dör dem. Men så är det verkligen inte alls. Det är fler än någonsin som överlever nu för tiden. Jag tror det är därför jag har valt att vara väldigt öppen för att jag tycker det är jobbigt när personer blir obekväma när jag pratar om det. Jag vill vara öppen om det så att personer blir mer bekväma att prata om det.

Nu har hon samlat in över 130 000 kronor till cancerforskning. Bildkälla: Privat

Efter att Molly valt att vara öppen med framför allt sitt senaste besked så har hon lättare kunnat prata med sina vänner om vad hon vill. Ett exempel är att hon har berättat på sociala medier att hon inte längre gillar när personer säger "kämpa" eller "du klarar det här".

– När är jag är inne på tredje gången så är det typ det värsta jag vet. För när någon säger "kämpa" eller "du kommer klarar det här" så känner jag bara, ja men det är ju det enda jag gör. För att för mig, som det ser ut nu, så kommer jag inte klara det – hur mycket jag än kämpar, säger Molly till Nyheter24.

Chockad över hur mycket pengar som har skänks

"Jag är 22 år och jag har nu fått maxdos av både cellgifter och strålning. Det enda de kan göra nu är att försöka bromsa tumören. Jag är 22 år och kommer sannolikt att dö i den här sjukdomen. Hjälp mig bidra till Cancerfondens forskning så att ingen annan ska ska få ett sådant besked när hen är 22", skrev Molly till sin insamling.



Klockan 22 på kvällen valde Molly att starta sin insamling – med målet 25 000. Morgonen efter hade hon samlat in över målet och pengarna fortsatte ramla in. Nu har insamlingen gått om med hästlängder.

– Jag vill bara att pengarna ska gå till något bra. Hjälpa dem att hitta ett sätt att antingen om man inte kan hitta ett botemedel så ett skonsammare sätt att behandla cancern.

