5 platser du kan resa till där det är kallt och skönt nu

1. Reykjavik, Island

Att Island är lite kyligare hör man ju nästan på namnet. På Island är det trots värmen som råder i världen betydligt svalare än i Sverige. De närmaste dagarna väntas det bli som högst omkring 15 grader i Reykjavik och från fredag och framåt kommer det också regna i stort sett varje dag två veckor framåt, enligt Klart.se.

På Island är det svalt och skönt. Bildkälla: Pixabay

2. Svalbard, Norge

Trots att ögruppen tillhör Norge ligger den en lång bit ut i havet och räknas till Arktis. Den största ön heter Spetsbergen och centrum på den ön heter Longyearbyen. Ögruppen är känd för att vara hem åt isbjörnar, men kan man bortse från den risken är Svalbard ett bra resmål för dig som längtar efter lite kyla. De närmsta 14 dagarna får ögruppen enligt Klart.se mellan 10 och 15 grader och det blir mestadels molnigt.

På ögruppen Svalbard blir det mellan 10 och 15 grader de närmsta dagarna. Bildkälla: Sprok/Wikimedia commons

3. Melbourne, Australien

Många svenskar åker till Australien under vinterhalvåret eftersom det är sommar där då. Men det betyder också att Australien just nu har vinter, vill man svalka sig är det perfekt att packa väskorna och bege sig dit. I Melbourne blir det under de kommande två veckorna som högst runt 15 grader och växlande molnighet enligt sajten Klart.se.

Det är vinter i Australien nu. Bildkälla: Pixabay

4. Buenos Aires, Argentina

Även Argentina ligger på andra sidan ekvatorn och har helt andra temperaturer än oss nu. I huvudstaden Buenos Aires kan man njuta av svala 10 till 15 grader men ändå få några solstrålar, det uppger Klart.se för de kommande 14 dagarna.

I Argentina är det betydligt kallare än i Sverige. Bildkälla: Deensel/ Flickr

5. Riksgränsen, Sverige

Vill man inte bege sig utomlands går det utmärkt att hitta svalka inom rikets gränser. Och ja, precis på gränsen är det faktiskt. I orten Riksgränsen som ligger högst upp i Sverige precis intill Norge blir det lite svalare, i alla fall om du väntar till helgen. Just nu är det 25 grader varmt även där, men från lördag och framåt blir det som högst 12 grader och det blir även en hel del moln och regn enligt Klart.se.

Om du väntar till lördag kan du få uppleva svala temperaturer i Sverige. Bildkälla: LG Nyqvist/ Wikimedia commons

Har du svårt att sova nu när det är så varmt? Här är de oväntade knepen som gör det lättare att sova.