Här är de sjukt oväntade knepen för att sova i värmen

I Sverige råder nu en riktig sommarvärme med höga temperaturer, på många platser över 30 grader. Detta kan göra att många lämnas sömnlösa. Det mest effektiva sättet att få ner temperaturen i sovrummet kan ju givetvis vara att ha någon typ av nedkylningsanläggning eller fläkt.

Men för den som har svårt att sova i värmen finns det andra tricks. Ett gammalt klassiskt husmorstips är att "dricka varmt, när det är varmt" kan låta orimligt när solen lyser starkt. Men det finns faktiskt en logisk förklaring att värma upp kroppen fast det är varmt, i synnerhet om man har svårt att sova, skriver SVT.

– Det kanske låter konstigt, men man kan testa att ta en varm dusch innan man lägger sig, säger Christian Benedict, docent i neurovetenskap och sömnforskare vid Uppsala universitet, till SVT.



Det är nämligen så att en varm dusch hjälper kroppens olika kärl att öppna sig i händerna och fötterna för att släppa ut värmen.

– När vi sover minskar kroppen vår kärntemperatur och det gör vi främst genom att släppa ut värme från händerna och fötterna, säger Christian Benedict.

Men är det riktigt varmt i sovrummet kan det bli svårt för kroppen att släppa på värmen.

– Det skulle även fungera att hålla händerna under varmt vatten i tio minuter. Det skickar sedan en signal till hjärnan att det är dags att få ner kroppstemperaturen, säger Christian Benedict.

Öppna fönster, vattenballonger och sömnklocka



Ett klassiskt knep för att få det svalt och skönt i sovrummet är att öppna fönstren och vädra ut. Men när luften är så pass varm som den är nu krävs det lite planering förklarar Christian:

– Se då till att hålla alla fönster stängda och dra för gardinerna under dagen, på så sätt värms inte lägenheten upp. Då kan man i stället öppna på kvällen och få in ny, och lite svalare, luft.

Men knepen slutar inte där, du kan också fylla en ballong eller vattenflaskor med vatten och ställa i kylen eller frysen, sedan lägga de under täcket när det är sängdags. De bästa tipset sömnforskare har är att utsätta sig för mycket ljus under dagen och framförallt under morgontimmarna.

– Stark ljusexponering sätter i gång en inre sömnklocka, som ett timglas. Efter 13-14 timmar känner man en jättestark trötthet – lagom till kvällen, säger Christian till SVT.

Men att sova med ett öppet fönster kan också innebära risker