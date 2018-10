Här är allt du behöver veta om Ann Coulter

I kvällens Skavlan är en av gästerna Ann Coulter och i programmet får hon bland annat frågan om hon är feminist. Något som hon svarar bestämt nej på.

– Jag vet inte hur det är i Europa men i USA är feminister arga, manshatande, lesbiska kvinnor, säger hon i Skavlan.

Stöttade Trump

Ann Coulter, 56, är en amerikansk författare och advokat. Hon är också konservativ politisk kommentator. I presidentvalet 2016 stöttade hon Donald Trump och var med och kämpade för att han skulle bli vald till president.



Coulter har skrivit flera böcker som blivit bästsäljare, bland annat "High Crimes and Misdemeanors: The Case Against Bill Clinton" som handlar om Bill Clintons affärer. Hon har tidigare jobbat som advokat på den konservativa advokatbyrån Center for Individual Rights. Nu är hon juridisk korrespondent för tidningen Human Events.



Fått kritik för uttalanden

Ann Coulter har fått kritik för flera uttalanden som uppfattats som rasistiska, homofoba eller kontroversiella på andra sätt. I sin bok "Godless: The Church of Liberalism" från 2006 skrev hon bland annat att hon "aldrig har sett människor njuta så mycket av sina makars död" efter att fyra kvinnor från New Jersey enligt Coulter betedde sig "som om terrorattackerna bara hände dem", det skrev bland annat NBC News om då.



Ann Coulter i Skavlan. Bildkälla: SVT

I kvällens Skavlan kommer samtalet in på feminism och kvinnors rättigheter, men det verkar inte vara något som Ann Coulter vill sitta och prata med Fredrik Skavlan om.

– Jag tror inte att du vill pusha mig på det ämnet, säger hon i programmet.

I klippet ovan kan du höra en del av Fredrik Skavlans intervju med Ann Coulter.

Skavlan sänds ikväll, fredagen den 5 oktober 22:00 på SVT1 och SVT Play.