Redan i oktober 2017 fick länsstyrelsen in en anmälan om djur som levde i misär. Anmälan beskrev situationen som att flera katter trängdes i en minst sagt ostädad bostad.

Enligt Dalarnas Tidning ska bostaden varit täckt med ett "över 20 centimeter tjockt lager av kattavföring och skräp".

Anmälan stämde överens med verkligheten

En inspektör från länsstyrelsen besökte då bostaden som anmälan gällde, en bit utanför Ludvika. Tråkigt nog så stämde anmälan överens med verkligheten. Det var inga som helst tvivel om att djuren levde under fruktansvärda omständigheter.

Inspektören beskriver besöket med bland annat orden: "Lukten av ammoniak var mycket hög och det gick inte att andas normalt inne i bostaden", rapporterar Dalarnas Tidning.

Utredningen visar på att katterna ska ha levt och varit instängda i den bajstäckta bostaden i flera år. Under dessa år har katterna förökat sig och på så vis har det blivit över 50 katter under samma tak.

Men där slutar inte misären. Under kontrollen av bostaden hittade även inspektören två döda katter.

Öronskabb och diarré

Något som beslutades på en gång av länsstyrelsen var att omhänderta kissekatterna. Och när flera av de små liven fick besöka en veterinär så visade det sig att de led av både det ena och det andra, bland annat öronskabb och diarré.

Katternas ägare var en man i 55-årsåldern. Han har nu, 1,5 år senare, förbjudits att ta hand om djur igen. Frågan är ju varför det tog så pass lång tid för förbudet att träda i kraft för kattägaren, men det är inget som framgår av länsstyrelsens beslut, rapporterar Dalarnas Tidning.

